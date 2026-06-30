Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en 1/16e de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters français peuvent légitimement se montrer optimistes : les Bleus visent un troisième sacre et une troisième finale consécutive.

Les performances en phase de groupes ont confirmé cet optimisme. Les Bleus ont remporté leurs trois matches contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège, ce qui leur a permis d’accéder aux seizièmes de finale où ils affronteront la Suède. GOAL vous présente le parcours qui attend les hommes de Didier Deschamps d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que les adversaires qu’ils pourraient rencontrer dans leur quête de gloire.

Résultats et prochains matchs de la France à la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Résultat / Billets Mardi 16 juin France - Sénégal Stade MetLife, NJ La France s'est imposée 3-1 Lundi 22 juin France - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphie La France s'est imposée 3-0 Vendredi 26 juin Norvège - France Gillette Stadium, Foxborough La France s’est imposée 4-1 Mardi 30 juin France - Suède, MetLife Stadium, New Jersey Billets

Le parcours potentiel des Bleus vers le sacre mondial

En cas de succès contre la Suède, les vice-championnes du monde 2022 défieront le Paraguay en huitièmes de finale, le samedi 4 juillet à Philadelphie. Une nouvelle victoire les propulserait en quarts de finale face au vainqueur de la rencontre Canada - Maroc, le 9 juillet à Boston.

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Comment se procurer des places pour la Coupe du monde de la France

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub . Ces options sont souvent les meilleures pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en France ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes débutent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150–350 € 400 $ - 2 030 $

Qui fait partie de la sélection française pour la Coupe du monde 2026 ?

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et Marcus Thuram (Inter Milan).