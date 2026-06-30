Le parcours de la France jusqu’à la finale de la Coupe du monde : huitièmes de finale confirmés, scénarios du tableau, calendrier et plus d’informations

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters de la France avaient de bonnes raisons d’être optimistes quant à leurs chances de décrocher une troisième couronne et une troisième finale consécutive.

Les performances en phase de groupes ont confirmé cet optimisme. Les Bleus ont remporté leurs trois matches contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège pour se qualifier pour un seizième de finale face à la Suède. GOAL vous présente le parcours qui attend les hommes de Didier Deschamps d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que les adversaires qu’ils pourraient rencontrer dans leur quête de gloire.

Tracer le tableau potentiel des Bleus met en lumière la polyvalence tactique et la profondeur d’effectif nécessaires pour atteindre le sommet du football mondial. Si vous comptez tester vos pronostics sur le tableau du tournoi ou placer des paris sur un seul match, disposer d’un solde renforcé vous donne une marge de manœuvre supplémentaire. Découvrez notre guide étape par étape pour activer le code promo actif de 1xbet.

Résultats de la France à la Coupe du monde 2026 et matches à venir

Date Affiche Lieu Score final / Billets mar. 16 juin France - Sénégal MetLife Stadium, NJ Victoire de la France 3-1 lun. 22 juin France - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphie Victoire de la France 3-0 ven. 26 juin Norvège - France Gillette Stadium, Foxborough Victoire de la France 4-1 mar. 30 juin France - Suède, MetLife Stadium, NJ Billets

Le parcours potentiel de la France vers la gloire mondiale

Si les finalistes de 2022 éliminent la Suède, un rendez-vous avec le Paraguay les attendra en huitièmes de finale le sam. 4 juillet à Philadelphie. S’ils franchissent aussi cet obstacle, leur adversaire en quart de finale sera le vainqueur de Canada - Maroc. Cet éventuel quart de finale se disputerait à Boston le 9 juillet.

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Comment acheter des billets pour les matches de la France à la Coupe du monde

Voici l’état actuel de la billetterie :

Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Plateforme officielle de revente de la FIFA : C’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . Ce sont souvent les meilleures options pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Billets de la Coupe du monde pour la France : combien coûtent-ils ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026. Les billets pour la phase de groupes commencent à seulement 60 $ (pour certaines catégories supporters spécifiques), tandis que les prix pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Voici ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases actuelles du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2 790 $ Catégorie 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2 030 $

Qui figure dans le groupe de la France pour la Coupe du monde 2026 ?

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).