Le parcours de l'Espagne vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre le Portugal, scénarios possibles, calendrier et autres informations

L'Espagne a connu un départ laborieux en Coupe du monde de la FIFA 2026, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, mais les champions du monde 2010 et actuels champions d'Europe ont depuis retrouvé leur niveau.
Après avoir terminé en tête de son groupe, la Roja a entamé la phase à élimination directe en fanfare en dominant l’Autriche (3-0) au stade des 16es de finale. Mikel Oyarzabal y a inscrit un doublé, portant son total à quatre réalisations dans le tournoi. L’Espagne est l’une des deux seules équipes, avec le Mexique, à rester invaincue et toujours inviolée dans cette Coupe du monde 2026.
Prochaine étape pour la flamboyante équipe de stars de Luis de la Fuente : un match alléchant en huitièmes de finale contre ses voisins et rivaux ibériques, le Portugal, à Dallas lundi 6 juillet.
GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent l’Espagne d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de gloire mondiale.
Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Lieu
Résultat / Billets
Lundi 15 juin
Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
0-0
Dimanche 21 juin
Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Espagne s'est imposée 4-0
Vendredi 26 juin
Uruguay - Espagne (18 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
L'Espagne s'est imposée 1-0
Jeudi 2 juillet
Espagne - Autriche (12 h PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Victoire de l’Espagne 3-0
Lundi 6 juillet
Portugal - Espagne (14 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son calendrier théorique jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.
Après avoir dominé l’Autriche, la Roja défiera le Portugal à Dallas en huitièmes de finale. Ce sera la première confrontation entre ces deux voisins ibériques en Coupe du monde depuis le match nul spectaculaire 3-3 en phase de groupes en 2018, au cours duquel Ronaldo avait signé un triplé, concluant par un coup franc égalisateur décisif à la 88^e minute.
En cas de qualification, les coéquipiers de Busquets affronteraient ensuite le vainqueur du match États-Unis-Belgique en quarts de finale, puis éventuellement la France ou le Maroc en demi-finale, avant une possible finale face au Brésil, à l’Argentine, au Mexique ou à l’Angleterre.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Adversaire potentiel
Billets
6 juillet (14 h CDT)
Huitièmes de finale
AT&T Stadium, Arlington
Espagne - Portugal
10 juillet (12 h PT)
Quarts de finale
SoFi Stadium, Inglewood
Match n° 98 : États-Unis ou Belgique
14 juillet (14 h CDT)
Demi-finales
AT&T Stadium, Arlington
Match 101 : contre le vainqueur du match 97
19 juillet (15 h HE)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 102
Groupe H – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Espagne
3
2
1
0
5
0
+5
7
Qualifié
2^e
Cap-Vert
3
0
3
0
2
2
0
3
Qualifié
3^e
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Éliminé
4^e
Arabie saoudite
3
0
2
1
1
5
-4
2
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans même tenir compte des majorations pratiquées sur les marchés secondaires.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
4 – 7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640 $
650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront l'Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelone
Unai Simón
Athletic Bilbao
Défenseurs
Pau Cubarsí
Barcelone
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelone
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Milieux de terrain
Alex Baena
Atletico Madrid
Gavi
Barcelone
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelone
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Attaquants
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelone
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelone
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelone
Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des codes chromatiques classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.
Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche moderne à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.
Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent alliant tradition et technologies de performance.
Comment regarder les matchs de l'Espagne avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.
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