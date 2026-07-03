Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Spain TicketsBuy Spain Kits

Traduit par

Le parcours de l'Espagne vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre le Portugal, scénarios possibles, calendrier et autres informations

SHOPPING
Tickets
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal

Où les champions du monde 2010 évolueront-ils, et quel adversaire potentiel les attendra en finale s’ils atteignent le dernier acte de la compétition ?

L'Espagne a connu un départ laborieux en Coupe du monde de la FIFA 2026, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, mais les champions du monde 2010 et actuels champions d'Europe ont depuis retrouvé leur niveau.

Après avoir terminé en tête de son groupe, la Roja a entamé la phase à élimination directe en fanfare en dominant l’Autriche (3-0) au stade des 16es de finale. Mikel Oyarzabal y a inscrit un doublé, portant son total à quatre réalisations dans le tournoi. L’Espagne est l’une des deux seules équipes, avec le Mexique, à rester invaincue et toujours inviolée dans cette Coupe du monde 2026.

Prochaine étape pour la flamboyante équipe de stars de Luis de la Fuente : un match alléchant en huitièmes de finale contre ses voisins et rivaux ibériques, le Portugal, à Dallas lundi 6 juillet.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent l’Espagne d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Lieu

Résultat / Billets

Lundi 15 juin

Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

0-0

Dimanche 21 juin

Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Espagne s'est imposée 4-0

Vendredi 26 juin

Uruguay - Espagne (18 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

L'Espagne s'est imposée 1-0

Jeudi 2 juillet

Espagne - Autriche (12 h PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Victoire de l’Espagne 3-0

Lundi 6 juillet

Portugal - Espagne (14 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Billets

Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son calendrier théorique jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Après avoir dominé l’Autriche, la Roja défiera le Portugal à Dallas en huitièmes de finale. Ce sera la première confrontation entre ces deux voisins ibériques en Coupe du monde depuis le match nul spectaculaire 3-3 en phase de groupes en 2018, au cours duquel Ronaldo avait signé un triplé, concluant par un coup franc égalisateur décisif à la 88^e minute.

En cas de qualification, les coéquipiers de Busquets affronteraient ensuite le vainqueur du match États-Unis-Belgique en quarts de finale, puis éventuellement la France ou le Maroc en demi-finale, avant une possible finale face au Brésil, à l’Argentine, au Mexique ou à l’Angleterre.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Adversaire potentiel

Billets

6 juillet (14 h CDT)

Huitièmes de finale

AT&T Stadium, Arlington

Espagne - Portugal

Billets

10 juillet (12 h PT)

Quarts de finale

SoFi Stadium, Inglewood

Match n° 98 : États-Unis ou Belgique

Billets

14 juillet (14 h CDT)

Demi-finales

AT&T Stadium, Arlington

Match 101 : contre le vainqueur du match 97

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 102

Billets

Groupe H – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Espagne

3

2

1

0

5

0

+5

7

Qualifié

2^e

Cap-Vert

3

0

3

0

2

2

0

3

Qualifié

3^e

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Éliminé

4^e

Arabie saoudite

3

0

2

1

1

5

-4

2

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans même tenir compte des majorations pratiquées sur les marchés secondaires.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

4 – 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640 $

650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront l'Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelone


Unai Simón

Athletic Bilbao

Défenseurs

Pau Cubarsí

Barcelone


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelone


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Milieux de terrain

Alex Baena

Atletico Madrid


Gavi

Barcelone


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelone


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Attaquants

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelone


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelone


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelone

Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des codes chromatiques classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.

Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche moderne à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent alliant tradition et technologies de performance.

Comment regarder les matchs de l'Espagne avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google