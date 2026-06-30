Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Spain TicketsBuy Spain Kits

Traduit par

Le parcours de l'Espagne vers la finale de la Coupe du monde : détails des matchs des seizièmes de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

SHOPPING
Tickets
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal

Où les champions du monde 2010 évolueront-ils, et quels adversaires potentiels les attendent s’ils se hissent jusqu’en finale ?

L'Espagne a connu un départ laborieux dans sa campagne de la Coupe du monde de la FIFA 2026, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Mais les champions du monde 2010 ont rapidement retrouvé leur niveau et, désormais qualifiés pour les phases à élimination directe, ils comptent bien monter en puissance.

Après ce nul surprenant et sans but lors de leur entrée en matière, la Roja a infligé un quadruplé à l’Arabie saoudite, grâce à Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, avant de s’imposer 1-0 face à l’Uruguay lors de l’un des affrontements phares de la phase de poules.

Prochaine étape pour la flamboyante équipe de Luis de la Fuente : un match des 16es de finale contre l’Autriche au SoFi Stadium, jeudi 2 juillet.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent l’Espagne d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos billets et assister à leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d'envoi)

Stade

Résultat / Billets

Lundi 15 juin

Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

0-0

Dimanche 21 juin

Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Espagne s'est imposée 4-0

Vendredi 26 juin

Uruguay - Espagne (18 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

L'Espagne s'est imposée 1-0

Jeudi 2 juillet

Espagne - Autriche (12 h PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Billets

Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet.

En cas de victoire contre l’Autriche, la Roja défiera lePortugal ou la Croatie à Dallas en huitièmes de finale. Un éventuel « derby ibérique » face au Portugal serait le premier depuis le match nul retentissant 3-3 en phase de groupes en 2018, lors duquel Ronaldo avait signé un triplé, concluant par un coup franc égalisateur à la 88^e minute.

Ensuite, elle pourrait retrouver les États-Unis ou la Belgique en quarts, la France ou le Maroc en demies, avant d’éventuellement défier le Brésil, l’Argentine, le Mexique ou l’Angleterre en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Matchs possibles

Billets

2 juillet (12 h PT)

Seizièmes de finale

SoFi Stadium, Inglewood

Espagne - Autriche

Billets

6 juillet (14 h CDT)

Huitièmes de finale

AT&T Stadium, Arlington

Match n° 93 : contre le Portugal ou la Croatie

Billets

10 juillet (12 h PT)

Quarts de finale

SoFi Stadium, Inglewood

Match 98 : contre le vainqueur du match 94

Billets

14 juillet (14 h CDT)

Demi-finales

AT&T Stadium, Arlington

Match 101 : contre le vainqueur du match 97

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 102

Billets

Groupe H – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Espagne

3

2

1

0

5

0

+5

7

Qualifié

2^e

Cap-Vert

3

0

3

0

2

2

0

3

Qualifié

3^e

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Éliminé

4^e

Arabie saoudite

3

0

2

1

1

5

-4

2

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle des 26 joueurs qui représenteront l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelone


Unai Simón

Athletic Bilbao

Défenseurs

Pau Cubarsí

Barcelone


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelone


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Milieux de terrain

Alex Baena

Atletico Madrid


Gavi

Barcelone


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelone


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Attaquants

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelone


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelone


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelone

Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.

Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche contemporaine à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne ce maillot d’un short bleu marine rehaussé de touches de rouge et de jaune, ainsi que de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent, à la fois traditionnel et doté des dernières technologies de performance.

Comment regarder les matchs de l’Espagne avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.