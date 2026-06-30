L'Espagne a connu un départ laborieux dans sa campagne de la Coupe du monde de la FIFA 2026, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Mais les champions du monde 2010 ont rapidement retrouvé leur niveau et, désormais qualifiés pour les phases à élimination directe, ils comptent bien monter en puissance.
Après ce nul surprenant et sans but lors de leur entrée en matière, la Roja a infligé un quadruplé à l’Arabie saoudite, grâce à Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, avant de s’imposer 1-0 face à l’Uruguay lors de l’un des affrontements phares de la phase de poules.
Prochaine étape pour la flamboyante équipe de Luis de la Fuente : un match des 16es de finale contre l’Autriche au SoFi Stadium, jeudi 2 juillet.
GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent l’Espagne d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos billets et assister à leur quête de gloire mondiale.
Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d'envoi)
Stade
Résultat / Billets
Lundi 15 juin
Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
0-0
Dimanche 21 juin
Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Espagne s'est imposée 4-0
Vendredi 26 juin
Uruguay - Espagne (18 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
L'Espagne s'est imposée 1-0
Jeudi 2 juillet
Espagne - Autriche (12 h PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet.
En cas de victoire contre l’Autriche, la Roja défiera lePortugal ou la Croatie à Dallas en huitièmes de finale. Un éventuel « derby ibérique » face au Portugal serait le premier depuis le match nul retentissant 3-3 en phase de groupes en 2018, lors duquel Ronaldo avait signé un triplé, concluant par un coup franc égalisateur à la 88^e minute.
Ensuite, elle pourrait retrouver les États-Unis ou la Belgique en quarts, la France ou le Maroc en demies, avant d’éventuellement défier le Brésil, l’Argentine, le Mexique ou l’Angleterre en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Matchs possibles
Billets
2 juillet (12 h PT)
Seizièmes de finale
SoFi Stadium, Inglewood
Espagne - Autriche
6 juillet (14 h CDT)
Huitièmes de finale
AT&T Stadium, Arlington
Match n° 93 : contre le Portugal ou la Croatie
10 juillet (12 h PT)
Quarts de finale
SoFi Stadium, Inglewood
Match 98 : contre le vainqueur du match 94
14 juillet (14 h CDT)
Demi-finales
AT&T Stadium, Arlington
Match 101 : contre le vainqueur du match 97
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 102
Groupe H – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Espagne
3
2
1
0
5
0
+5
7
Qualifié
2^e
Cap-Vert
3
0
3
0
2
2
0
3
Qualifié
3^e
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Éliminé
4^e
Arabie saoudite
3
0
2
1
1
5
-4
2
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- LaPhase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?
La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les majorations du marché secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la sélection officielle des 26 joueurs qui représenteront l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelone
Unai Simón
Athletic Bilbao
Défenseurs
Pau Cubarsí
Barcelone
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelone
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Milieux de terrain
Alex Baena
Atletico Madrid
Gavi
Barcelone
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelone
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Attaquants
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelone
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelone
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelone
Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.
Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche contemporaine à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.
Adidas accompagne ce maillot d’un short bleu marine rehaussé de touches de rouge et de jaune, ainsi que de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent, à la fois traditionnel et doté des dernières technologies de performance.
Comment regarder les matchs de l’Espagne avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.
En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.