L'Espagne a connu un départ laborieux dans sa campagne de la Coupe du monde de la FIFA 2026, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Mais les champions du monde 2010 ont rapidement retrouvé leur niveau et, désormais qualifiés pour les phases à élimination directe, ils comptent bien monter en puissance.

Après ce nul surprenant et sans but lors de leur entrée en matière, la Roja a infligé un quadruplé à l’Arabie saoudite, grâce à Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, avant de s’imposer 1-0 face à l’Uruguay lors de l’un des affrontements phares de la phase de poules.

Prochaine étape pour la flamboyante équipe de Luis de la Fuente : un match des 16es de finale contre l’Autriche au SoFi Stadium, jeudi 2 juillet.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent l’Espagne d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos billets et assister à leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat / Billets Lundi 15 juin Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0-0 Dimanche 21 juin Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Espagne s'est imposée 4-0 Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h CST) Estadio Akron, Zapopan L'Espagne s'est imposée 1-0 Jeudi 2 juillet Espagne - Autriche (12 h PT) SoFi Stadium, Inglewood Billets

Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet.

En cas de victoire contre l’Autriche, la Roja défiera lePortugal ou la Croatie à Dallas en huitièmes de finale. Un éventuel « derby ibérique » face au Portugal serait le premier depuis le match nul retentissant 3-3 en phase de groupes en 2018, lors duquel Ronaldo avait signé un triplé, concluant par un coup franc égalisateur à la 88^e minute.

Ensuite, elle pourrait retrouver les États-Unis ou la Belgique en quarts, la France ou le Maroc en demies, avant d’éventuellement défier le Brésil, l’Argentine, le Mexique ou l’Angleterre en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Matchs possibles Billets 2 juillet (12 h PT) Seizièmes de finale SoFi Stadium, Inglewood Espagne - Autriche Billets 6 juillet (14 h CDT) Huitièmes de finale AT&T Stadium, Arlington Match n° 93 : contre le Portugal ou la Croatie Billets 10 juillet (12 h PT) Quarts de finale SoFi Stadium, Inglewood Match 98 : contre le vainqueur du match 94 Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium, Arlington Match 101 : contre le vainqueur du match 97 Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 102 Billets

Groupe H – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Espagne 3 2 1 0 5 0 +5 7 Qualifié 2^e Cap-Vert 3 0 3 0 2 2 0 3 Qualifié 3^e Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Éliminé 4^e Arabie saoudite 3 0 2 1 1 5 -4 2 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La Phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle des 26 joueurs qui représenteront l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens David Raya Arsenal

Joan García Barcelone

Unai Simón Athletic Bilbao Défenseurs Pau Cubarsí Barcelone

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelone

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Milieux de terrain Alex Baena Atletico Madrid

Gavi Barcelone

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelone

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Attaquants Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelone

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelone

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelone

Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.



Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche contemporaine à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne ce maillot d’un short bleu marine rehaussé de touches de rouge et de jaune, ainsi que de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent, à la fois traditionnel et doté des dernières technologies de performance.

Comment regarder les matchs de l’Espagne avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.



