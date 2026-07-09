Le parcours de l'Espagne jusqu'à la finale de la Coupe du monde : le quart de finale contre la Belgique, les matchs à élimination directe, la course au Soulier d'or et bien plus encore

Bien que l’Espagne ait entamé sa campagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 de manière plutôt timide, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, les champions du monde 2010 et actuels champions d’Europe ont depuis retrouvé leur niveau.
Après avoir terminé en tête de son groupe, la Roja a entamé la phase à élimination directe en fanfare en dominant l’Autriche lors des huitièmes de finale. Lors de son duel face à son voisin et rival, le Portugal, elle a gardé ses cages inviolées pour la sixième rencontre consécutive en Coupe du monde et a finalement décroché la qualification grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel.
Prochaine étape pour la flamboyante équipe de Luis de la Fuente : un quart de finale contre la Belgique à Los Angeles vendredi 10 juillet.
GOAL vous présente tous les scénarios possibles et les adversaires qui attendent la Roja d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos places et assister à leur quête de gloire mondiale.
Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Lieu
Résultat / Billets
Lundi 15 juin
Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
0-0
Dimanche 21 juin
Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Espagne s'est imposée 4-0
Vendredi 26 juin
Uruguay - Espagne (18 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
L'Espagne s'est imposée 1-0
Jeudi 2 juillet
Espagne - Autriche (12 h PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Victoire de l’Espagne 3-0
Lundi 6 juillet
Portugal - Espagne (14 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Victoire de l’Espagne 1-0
Vendredi 10 juillet
Espagne - Belgique (12 h PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.
Après avoir dominé l’Autriche puis le Portugal, la Roja défiera la Belgique en quarts de finale. En cas de nouvelle victoire, elle pourrait retrouver la France en demi-finale, avant d’éventuellement croiser l’Argentine, la Suisse, l’Angleterre ou la Norvège en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Adversaire potentiel
Billets
10 juillet (12 h PT)
Quarts de finale
SoFi Stadium, Inglewood
Espagne - Belgique
14 juillet (14 h CDT)
Demi-finales
AT&T Stadium, Arlington
Match 101 : À confirmer – France
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : À confirmer contre la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine ou la Suisse
Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé
Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Cependant, la révélation espagnole Mikel Oyarzabal, auteur de quatre réalisations, reste en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.
Joueur (Équipe)
Nombre de buts
Prochain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)
8
contre la Suisse – Billets
Kylian Mbappé (France)
8
contre l’Espagne ou la Belgique – Billets
Erling Haaland (Norvège)
7
contre l’Angleterre – Billets
Harry Kane (Angleterre)
6
contre la Norvège – Billets
Ousmane Dembélé (France)
5
contre l'Espagne ou la Belgique – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)
4
Éliminé
Jude Bellingham (Angleterre)
4
Norvège – Billets
Julián Quiñones (Mexique)
4
Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)
4
Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)
4
contre la Belgique – Billets
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires où les prix montent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
9–11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Groupe H – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Espagne
3
2
1
0
5
0
+5
7
Qualifié
2^e
Cap-Vert
3
0
3
0
2
2
0
3
Qualifié
3^e
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Éliminé
4^e
Arabie saoudite
3
0
2
1
1
5
-4
2
Éliminé
Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelone
Unai Simón
Athletic Bilbao
Défenseurs
Pau Cubarsí (Barcelone)
Barcelone
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelone
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Milieux de terrain
Alex Baena
Atletico Madrid
Gavi
Barcelone
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelone
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Attaquants
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelone
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelone
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelone
Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.
Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche moderne à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.
Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent alliant tradition et technologies de performance.
Comment regarder les matchs de l'Espagne avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.
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