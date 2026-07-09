Le parcours de l'Espagne jusqu'à la finale de la Coupe du monde : le quart de finale contre la Belgique, les matchs à élimination directe, la course au Soulier d'or et bien plus encore

Bien que l’Espagne ait entamé sa campagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 de manière plutôt timide, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, les champions du monde 2010 et actuels champions d’Europe ont depuis retrouvé leur niveau.

Après avoir terminé en tête de son groupe, la Roja a entamé la phase à élimination directe en fanfare en dominant l’Autriche lors des huitièmes de finale. Lors de son duel face à son voisin et rival, le Portugal, elle a gardé ses cages inviolées pour la sixième rencontre consécutive en Coupe du monde et a finalement décroché la qualification grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel.

Prochaine étape pour la flamboyante équipe de Luis de la Fuente : un quart de finale contre la Belgique à Los Angeles vendredi 10 juillet.

GOAL vous présente tous les scénarios possibles et les adversaires qui attendent la Roja d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos places et assister à leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat / Billets Lundi 15 juin Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0-0 Dimanche 21 juin Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Espagne s'est imposée 4-0 Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h CST) Estadio Akron, Zapopan L'Espagne s'est imposée 1-0 Jeudi 2 juillet Espagne - Autriche (12 h PT) SoFi Stadium, Inglewood Victoire de l’Espagne 3-0 Lundi 6 juillet Portugal - Espagne (14 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Espagne 1-0 Vendredi 10 juillet Espagne - Belgique (12 h PT) SoFi Stadium, Inglewood Billets

Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.

Après avoir dominé l’Autriche puis le Portugal, la Roja défiera la Belgique en quarts de finale. En cas de nouvelle victoire, elle pourrait retrouver la France en demi-finale, avant d’éventuellement croiser l’Argentine, la Suisse, l’Angleterre ou la Norvège en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 10 juillet (12 h PT) Quarts de finale SoFi Stadium, Inglewood Espagne - Belgique Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium, Arlington Match 101 : À confirmer – France Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : À confirmer contre la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine ou la Suisse Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Cependant, la révélation espagnole Mikel Oyarzabal, auteur de quatre réalisations, reste en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 8 contre l’Espagne ou la Belgique – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne ou la Belgique – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 Norvège – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires où les prix montent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe H – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Espagne 3 2 1 0 5 0 +5 7 Qualifié 2^e Cap-Vert 3 0 3 0 2 2 0 3 Qualifié 3^e Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Éliminé 4^e Arabie saoudite 3 0 2 1 1 5 -4 2 Éliminé

Qui figure dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens David Raya Arsenal

Joan García Barcelone

Unai Simón Athletic Bilbao Défenseurs Pau Cubarsí (Barcelone) Barcelone

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelone

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Milieux de terrain Alex Baena Atletico Madrid

Gavi Barcelone

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelone

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Attaquants Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelone

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelone

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelone

Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.



Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche moderne à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent alliant tradition et technologies de performance.

Comment regarder les matchs de l'Espagne avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

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