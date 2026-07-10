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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Espagne jusqu'à la finale de la Coupe du monde : la demi-finale contre la France, les matchs à élimination directe, la course au Soulier d'or et bien plus encore

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Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
M. Oyarzabal

Où les champions du monde 2010 évolueront-ils, et quel adversaire potentiel les attendra en finale s’ils atteignent le dernier acte de la compétition ?

Malgré un départ prudent dans la campagne de qualification à la Coupe du monde de la FIFA 2026, ponctué d'un match nul 0-0 face au Cap-Vert, les champions du monde 2010 et actuels champions d'Europe ont rapidement retrouvé leur niveau.

Après avoir terminé en tête de son groupe, la Roja a lancé sa phase à élimination directe en fanfare en dominant l’Autriche lors des 16es de finale. Au tour suivant, face à ses voisins et rivaux portugais, Mikel Merino a frappé dans le temps additionnel pour sceller une victoire 1-0.

Les Espagnols ont bien concédé l’ouverture du score contre la Belgique en quarts, mais Merino, entré en jeu, a encore joué les héros en offrant un succès 2-1.

Prochaine étape pour la flamboyante équipe de stars de Luis de la Fuente : une demi-finale explosive contre la France à Dallas mardi 14 juillet. GOAL vous donne toutes les informations.

Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d'envoi)

Lieu

Résultat / Billets

Lundi 15 juin

Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

0-0

Dimanche 21 juin

Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Espagne s'est imposée 4-0

Vendredi 26 juin

Uruguay - Espagne (18 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

L'Espagne s'est imposée 1-0

Jeudi 2 juillet

Espagne - Autriche (12 h PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Victoire de l’Espagne 3-0

Lundi 6 juillet

Portugal - Espagne (14 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Victoire de l’Espagne 1-0

Vendredi 10 juillet

Espagne - Belgique (12 h PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Victoire de l’Espagne 2-1

Mardi 14 juillet

France - Espagne (14 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Billets

Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son programme : si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet, elle affrontera successivement la France en demi-finale, puis l’Argentine, la Suisse, l’Angleterre ou la Norvège pour le titre.

Après avoir éliminé l’Autriche, le Portugal puis la Belgique en huitièmes de finale, la France les attenden demi-finale, avant d’éventuellement affronter l’Argentine, la Suisse, l’Angleterre ou la Norvège en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Adversaire potentiel

Billets

14 juillet (14 h CDT)

Demi-finales

AT&T Stadium, Arlington

Espagne - France

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : À confirmer contre la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine ou la Suisse

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. La révélation espagnole Mikel Oyarzabal, auteur de quatre réalisations, peut toutefois encore espérer terminer sur le podium des buteurs.

Joueur (Équipe)

Nombre de buts

Prochain match – Billets

Lionel Messi (Argentine)

8

contre la Suisse – Billets

Kylian Mbappé (France)

8

contre l'Espagne – Billets

Erling Haaland (Norvège)

7

contre l’Angleterre – Billets

Harry Kane (Angleterre)

6

contre la Norvège – Billets

Ousmane Dembélé (France)

5

contre l’Espagne – Billets

Vinícius Júnior (Brésil)

4

Éliminé

Jude Bellingham (Angleterre)

4

Norvège – Billets

Julián Quiñones (Mexique)

4

Éliminé

Ismaïla Sarr (Sénégal)

4

Éliminé

Mikel Oyarzabal (Espagne)

4

contre la France – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe H – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff.

Pts

Classement

1^(er)

Espagne

3

2

1

0

5

0

+5

7

Qualifié

2^e

Cap-Vert

3

0

3

0

2

2

0

3

Qualifié

3^e

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Éliminé

4^e

Arabie saoudite

3

0

2

1

1

5

-4

2

Éliminé

Qui fait partie de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelone


Unai Simón

Athletic Bilbao

Défenseurs

Pau Cubarsí

Barcelone


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelone


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Milieux de terrain

Alex Baena

Atletico Madrid


Gavi

Barcelone


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelone


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Attaquants

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelone


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelone


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelone

Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.

Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche moderne à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du cou, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent, à la fois traditionnel et technologique.

Comment regarder les matchs de l'Espagne avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.


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