Malgré un départ prudent dans la campagne de qualification à la Coupe du monde de la FIFA 2026, ponctué d'un match nul 0-0 face au Cap-Vert, les champions du monde 2010 et actuels champions d'Europe ont rapidement retrouvé leur niveau.

Après avoir terminé en tête de son groupe, la Roja a lancé sa phase à élimination directe en fanfare en dominant l’Autriche lors des 16es de finale. Au tour suivant, face à ses voisins et rivaux portugais, Mikel Merino a frappé dans le temps additionnel pour sceller une victoire 1-0.



Les Espagnols ont bien concédé l’ouverture du score contre la Belgique en quarts, mais Merino, entré en jeu, a encore joué les héros en offrant un succès 2-1.

Prochaine étape pour la flamboyante équipe de stars de Luis de la Fuente : une demi-finale explosive contre la France à Dallas mardi 14 juillet. GOAL vous donne toutes les informations.

Calendrier et résultats de l'Espagne à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Lieu Résultat / Billets Lundi 15 juin Espagne - Cap-Vert (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0-0 Dimanche 21 juin Espagne - Arabie saoudite (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L'Espagne s'est imposée 4-0 Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h CST) Estadio Akron, Zapopan L'Espagne s'est imposée 1-0 Jeudi 2 juillet Espagne - Autriche (12 h PT) SoFi Stadium, Inglewood Victoire de l’Espagne 3-0 Lundi 6 juillet Portugal - Espagne (14 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Espagne 1-0 Vendredi 10 juillet Espagne - Belgique (12 h PT) SoFi Stadium, Inglewood Victoire de l’Espagne 2-1 Mardi 14 juillet France - Espagne (14 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Billets

Le parcours de l’Espagne vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Espagne, qui a terminé en tête du groupe H, connaît déjà son programme : si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet, elle affrontera successivement la France en demi-finale, puis l’Argentine, la Suisse, l’Angleterre ou la Norvège pour le titre.

Après avoir éliminé l’Autriche, le Portugal puis la Belgique en huitièmes de finale, la France les attenden demi-finale, avant d’éventuellement affronter l’Argentine, la Suisse, l’Angleterre ou la Norvège en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium, Arlington Espagne - France Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : À confirmer contre la Norvège, l’Angleterre, l’Argentine ou la Suisse Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. La révélation espagnole Mikel Oyarzabal, auteur de quatre réalisations, peut toutefois encore espérer terminer sur le podium des buteurs.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 8 contre l'Espagne – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l’Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 Norvège – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la France – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Espagne

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Espagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe H – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. Pts Classement 1^(er) Espagne 3 2 1 0 5 0 +5 7 Qualifié 2^e Cap-Vert 3 0 3 0 2 2 0 3 Qualifié 3^e Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Éliminé 4^e Arabie saoudite 3 0 2 1 1 5 -4 2 Éliminé

Qui fait partie de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Espagne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens David Raya Arsenal

Joan García Barcelone

Unai Simón Athletic Bilbao Défenseurs Pau Cubarsí Barcelone

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelone

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Milieux de terrain Alex Baena Atletico Madrid

Gavi Barcelone

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelone

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Attaquants Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelone

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelone

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelone

Boutique : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 affichent une identité à la fois moderne et ancrée dans la tradition. adidas propose une collection inspirée de l’ADN footballistique du pays, alliant des couleurs classiques à des détails contemporains en vue de la campagne de la Roja en Amérique du Nord.



Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 apporte une touche moderne à l’une des combinaisons de couleurs les plus reconnaissables du football mondial. Une base rouge épurée sert de toile de fond à de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et des armoiries nationales. À l’arrière du cou, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble cohérent, à la fois traditionnel et technologique.

Comment regarder les matchs de l'Espagne avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.



