Étonnamment, aucune nation n’a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil en 1962. Cependant, l’Argentine, championne en titre, est en bonne voie pour réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et il n’est pas surprenant que ce soit la légende qu’est Lionel Messi qui tire les ficelles.

Si la phase de groupes s’est déroulée sans accroc pour la sélection de Lionel Scaloni, l’Albiceleste a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout d’une courageuse équipe du Cap-Vert, qui l’a poussée en prolongation à Miami lors du premier tour (seizièmes de finale) des éliminatoires.

L’Argentine se tourne maintenant vers l’Égypte pour un huitième de finale programmé à Atlanta mardi 7 juillet.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent Messi et ses coéquipiers d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de la gloire mondiale.

Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Lieu Résultat / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Victoire de l’Argentine 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Argentine 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington L’Argentine s’est imposée 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Argentine s'est imposée 3-2 (après prolongation) Mardi 7 juillet Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son itinéraire jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Après avoir disposé du Cap-Vert au tour précédent, l’Albiceleste défiera l’Égypte à Atlanta en huitièmes de finale. La sélection argentine reste sur une série de dix matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis sa surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe en 2022.

En cas de qualification, elle défiera ensuite la Suisse ou la Colombie en quarts, puis le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l’Angleterre en demi-finales, avant d’éventuellement croiser la France, l’Espagne ou le Portugal en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Lieu Possible Billets 7 juillet (12 h, heure de l’Est) Huitièmes de finale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentine - Égypte Billets 11 juillet (20 h CDT) Quarts de finale Stade Arrowhead, Kansas City Match n° 100 : Suisse ou Colombie Billets 15 juillet (15 h CDT) Demi-finales Stade Mercedes-Benz, Atlanta Match 102 : contre le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l’Angleterre Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Groupe J – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Argentine 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifié 2e Autriche 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifié 3^e Algérie 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifié 4e Jordanie 3 0 0 3 3 8 -5 0 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La Phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 4 – 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Milieux de terrain Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (capitaine) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Comme 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

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