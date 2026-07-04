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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Argentine vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre l'Égypte, scénarios possibles, calendrier et autres informations

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L. Messi

Où les tenants du titre de la Coupe du monde joueront-ils, et qui pourraient-ils croiser s’ils atteignent la finale ?

Étonnamment, aucune nation n’a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil en 1962. Cependant, l’Argentine, championne en titre, est en bonne voie pour réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et il n’est pas surprenant que ce soit la légende qu’est Lionel Messi qui tire les ficelles.

Si la phase de groupes s’est déroulée sans accroc pour la sélection de Lionel Scaloni, l’Albiceleste a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout d’une courageuse équipe du Cap-Vert, qui l’a poussée en prolongation à Miami lors du premier tour (seizièmes de finale) des éliminatoires.

L’Argentine se tourne maintenant vers l’Égypte pour un huitième de finale programmé à Atlanta mardi 7 juillet.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent Messi et ses coéquipiers d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de la gloire mondiale.

Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d'envoi)

Lieu

Résultat / Billets

Mardi 16 juin

Argentine - Algérie (20 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Victoire de l’Argentine 3-0

Lundi 22 juin

Argentine - Autriche (12 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Victoire de l’Argentine 2-0

Samedi 27 juin

Jordanie - Argentine (21 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L’Argentine s’est imposée 3-1

Vendredi 3 juillet

Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Argentine s'est imposée 3-2 (après prolongation)

Mardi 7 juillet

Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son itinéraire jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Après avoir disposé du Cap-Vert au tour précédent, l’Albiceleste défiera l’Égypte à Atlanta en huitièmes de finale. La sélection argentine reste sur une série de dix matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis sa surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe en 2022.

En cas de qualification, elle défiera ensuite la Suisse ou la Colombie en quarts, puis le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l’Angleterre en demi-finales, avant d’éventuellement croiser la France, l’Espagne ou le Portugal en finale.

Date (coup d’envoi heure locale)

Tour

Lieu

Possible

Billets

7 juillet (12 h, heure de l’Est)

Huitièmes de finale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Argentine - Égypte

Billets

11 juillet (20 h CDT)

Quarts de finale

Stade Arrowhead, Kansas City

Match n° 100 : Suisse ou Colombie

Billets

15 juillet (15 h CDT)

Demi-finales

Stade Mercedes-Benz, Atlanta

Match 102 : contre le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l’Angleterre

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Groupe J – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Argentine

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifié

2e

Autriche

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifié

3^e

Algérie

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifié

4e

Jordanie

3

0

0

3

3

8

-5

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

4 – 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640 $

650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Défenseurs

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Milieux de terrain

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Attaquants

Lionel Messi (capitaine)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Comme 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.


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