Étonnamment, aucune nation n’a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil en 1962. Cependant, l’Argentine, championne en titre, est en bonne voie pour réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et il n’est pas surprenant que ce soit la légende qu’est Lionel Messi qui tire les ficelles.
Si la phase de groupes s’est déroulée sans accroc pour la sélection de Lionel Scaloni, l’Albiceleste a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout d’une courageuse équipe du Cap-Vert, qui l’a poussée en prolongation à Miami lors du premier tour (seizièmes de finale) des éliminatoires.
L’Argentine se tourne maintenant vers l’Égypte pour un huitième de finale programmé à Atlanta mardi 7 juillet.
GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent Messi et ses coéquipiers d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de la gloire mondiale.
Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d'envoi)
Lieu
Résultat / Billets
Mardi 16 juin
Argentine - Algérie (20 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Victoire de l’Argentine 3-0
Lundi 22 juin
Argentine - Autriche (12 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Victoire de l’Argentine 2-0
Samedi 27 juin
Jordanie - Argentine (21 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L’Argentine s’est imposée 3-1
Vendredi 3 juillet
Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L'Argentine s'est imposée 3-2 (après prolongation)
Mardi 7 juillet
Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son itinéraire jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.
Après avoir disposé du Cap-Vert au tour précédent, l’Albiceleste défiera l’Égypte à Atlanta en huitièmes de finale. La sélection argentine reste sur une série de dix matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis sa surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe en 2022.
En cas de qualification, elle défiera ensuite la Suisse ou la Colombie en quarts, puis le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l’Angleterre en demi-finales, avant d’éventuellement croiser la France, l’Espagne ou le Portugal en finale.
Date (coup d’envoi heure locale)
Tour
Lieu
Possible
Billets
7 juillet (12 h, heure de l’Est)
Huitièmes de finale
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Argentine - Égypte
11 juillet (20 h CDT)
Quarts de finale
Stade Arrowhead, Kansas City
Match n° 100 : Suisse ou Colombie
15 juillet (15 h CDT)
Demi-finales
Stade Mercedes-Benz, Atlanta
Match 102 : contre le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l’Angleterre
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 101
Groupe J – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Argentine
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualifié
2e
Autriche
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualifié
3^e
Algérie
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualifié
4e
Jordanie
3
0
0
3
3
8
-5
0
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
4 – 7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640 $
650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 € – 1 775 €
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Défenseurs
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Milieux de terrain
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Attaquants
Lionel Messi (capitaine)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Comme 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.
Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN
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