Le parcours de l'Argentine vers la finale de la Coupe du monde : match des 16^(es) de finale contre le Cap-Vert, scénarios possibles, calendrier et autres informations

Étonnamment, aucune nation n’a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil en 1962. Cependant, l’Argentine, championne en titre, est en bonne voie pour réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et il n’est pas surprenant que ce soit la légende qu’est Lionel Messi qui tire les ficelles.

Jusqu’à présent, tout s’est déroulé sans accroc pour l’« Albiceleste » de Lionel Scaloni, l’une des trois seules équipes à avoir remporté tous leurs matchs avant les huitièmes de finale. Messi a marqué lors de chacune des victoires de l’Argentine en phase de poules, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

L’Argentine se tourne désormais vers le Cap-Vert, qu’elle défiera vendredi 3 juillet à Miami en seizièmes de finale.

Calendrier et résultats de l’Argentine à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Victoire de l’Argentine 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Argentine 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Argentine 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son calendrier potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de franchir les tours à venir.

En cas de succès contre le Cap-Vert au 16^e de finale, l’Albiceleste défiera l’Australie ou l’Égypte à Atlanta lors des 8^(es). La sélection argentine reste sur une série de neuf matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis sa surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de son entrée en lice en 2022.

En cas de qualification, elle affronterait ensuite la Suisse ou la Colombie en quarts, puis le Brésil, le Mexique ou l’Angleterre en demi-finales, avant une possible finale contre la France, l’Espagne ou le Portugal.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Affiches possibles Billets 3 juillet (18 h, heure de l’Est) Seizièmes de finale Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentine - Cap-Vert Billets 7 juillet (12 h, heure de l’Est) Huitièmes de finale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Match n° 95 : Argentine vs Australie ou Égypte Billets 11 juillet (20 h CDT) Quarts de finale Arrowhead Stadium, Kansas City Match n° 100 : contre le vainqueur du match n° 96 Billets 15 juillet (15 h CDT) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Match 102 : contre le vainqueur du match 99 Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Groupe J – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. Pts Classement 1^(er) Argentine 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifié 2^e Autriche 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifié 3^e Algérie 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifié 4e Jordanie 3 0 0 3 3 8 -5 0 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La Phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Milieux de terrain Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (capitaine) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Comme 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

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