Le parcours de l'Argentine vers la finale de la Coupe du monde : match des 16^(es) de finale contre le Cap-Vert, scénarios possibles, calendrier et autres informations

Étonnamment, aucune nation n’a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil en 1962. Cependant, l’Argentine, championne en titre, est en bonne voie pour réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et il n’est pas surprenant que ce soit la légende qu’est Lionel Messi qui tire les ficelles.
Jusqu’à présent, tout s’est déroulé sans accroc pour l’« Albiceleste » de Lionel Scaloni, l’une des trois seules équipes à avoir remporté tous leurs matchs avant les huitièmes de finale. Messi a marqué lors de chacune des victoires de l’Argentine en phase de poules, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.
L’Argentine se tourne désormais vers le Cap-Vert, qu’elle défiera vendredi 3 juillet à Miami en seizièmes de finale.
Calendrier et résultats de l’Argentine à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Stade
Résultat / Billets
Mardi 16 juin
Argentine - Algérie (20 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Victoire de l’Argentine 3-0
Lundi 22 juin
Argentine - Autriche (12 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Victoire de l’Argentine 2-0
Samedi 27 juin
Jordanie - Argentine (21 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Victoire de l’Argentine 3-1
Vendredi 3 juillet
Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son calendrier potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de franchir les tours à venir.
En cas de succès contre le Cap-Vert au 16^e de finale, l’Albiceleste défiera l’Australie ou l’Égypte à Atlanta lors des 8^(es). La sélection argentine reste sur une série de neuf matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis sa surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de son entrée en lice en 2022.
En cas de qualification, elle affronterait ensuite la Suisse ou la Colombie en quarts, puis le Brésil, le Mexique ou l’Angleterre en demi-finales, avant une possible finale contre la France, l’Espagne ou le Portugal.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Affiches possibles
Billets
3 juillet (18 h, heure de l’Est)
Seizièmes de finale
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentine - Cap-Vert
7 juillet (12 h, heure de l’Est)
Huitièmes de finale
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match n° 95 : Argentine vs Australie ou Égypte
11 juillet (20 h CDT)
Quarts de finale
Arrowhead Stadium, Kansas City
Match n° 100 : contre le vainqueur du match n° 96
15 juillet (15 h CDT)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match 102 : contre le vainqueur du match 99
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 101
Groupe J – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff.
Pts
Classement
1^(er)
Argentine
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualifié
2^e
Autriche
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualifié
3^e
Algérie
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualifié
4e
Jordanie
3
0
0
3
3
8
-5
0
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- LaPhase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Défenseurs
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Milieux de terrain
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Attaquants
Lionel Messi (capitaine)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Comme 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.
Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN
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