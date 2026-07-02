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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Argentine vers la finale de la Coupe du monde : match des 16^(es) de finale contre le Cap-Vert, scénarios possibles, calendrier et autres informations

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L. Messi

Où les tenants du titre de la Coupe du monde joueront-ils, et qui pourraient-ils affronter s’ils se hissent jusqu’en finale ?

Étonnamment, aucune nation n’a réussi à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil en 1962. Cependant, l’Argentine, championne en titre, est en bonne voie pour réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et il n’est pas surprenant que ce soit la légende qu’est Lionel Messi qui tire les ficelles.

Jusqu’à présent, tout s’est déroulé sans accroc pour l’« Albiceleste » de Lionel Scaloni, l’une des trois seules équipes à avoir remporté tous leurs matchs avant les huitièmes de finale. Messi a marqué lors de chacune des victoires de l’Argentine en phase de poules, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

L’Argentine se tourne désormais vers le Cap-Vert, qu’elle défiera vendredi 3 juillet à Miami en seizièmes de finale.

Calendrier et résultats de l’Argentine à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Stade

Résultat / Billets

Mardi 16 juin

Argentine - Algérie (20 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Victoire de l’Argentine 3-0

Lundi 22 juin

Argentine - Autriche (12 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Victoire de l’Argentine 2-0

Samedi 27 juin

Jordanie - Argentine (21 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Victoire de l’Argentine 3-1

Vendredi 3 juillet

Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son calendrier potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de franchir les tours à venir.

En cas de succès contre le Cap-Vert au 16^e de finale, l’Albiceleste défiera l’Australie ou l’Égypte à Atlanta lors des 8^(es). La sélection argentine reste sur une série de neuf matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis sa surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de son entrée en lice en 2022.

En cas de qualification, elle affronterait ensuite la Suisse ou la Colombie en quarts, puis le Brésil, le Mexique ou l’Angleterre en demi-finales, avant une possible finale contre la France, l’Espagne ou le Portugal.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Affiches possibles

Billets

3 juillet (18 h, heure de l’Est)

Seizièmes de finale

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentine - Cap-Vert

Billets

7 juillet (12 h, heure de l’Est)

Huitièmes de finale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Match n° 95 : Argentine vs Australie ou Égypte

Billets

11 juillet (20 h CDT)

Quarts de finale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Match n° 100 : contre le vainqueur du match n° 96

Billets

15 juillet (15 h CDT)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Match 102 : contre le vainqueur du match 99

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Groupe J – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff.

Pts

Classement

1^(er)

Argentine

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifié

2^e

Autriche

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifié

3^e

Algérie

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifié

4e

Jordanie

3

0

0

3

3

8

-5

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Défenseurs

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Milieux de terrain

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Attaquants

Lionel Messi (capitaine)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Comme 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

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