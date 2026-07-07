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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde : quart de finale contre la Suisse, scénarios possibles, calendrier des matchs et autres informations

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L. Messi

Où les tenants du titre de la Coupe du monde joueront-ils, et qui pourraient-ils affronter s'ils atteignent la finale ?

Le spectacle est toujours au rendez-vous lorsque l’Argentine foule la pelouse de la Coupe du monde 2026. On pensait que l’affrontement épique contre le Cap-Vert ne pourrait être surpassé. Erreur. Les champions en titre semblaient pourtant condamnés, menés 2-0 par l’Égypte à la 67^e minute de leur huitième de finale. C’est alors qu’a commencé l’un des plus grands renversements de l’histoire de la Coupe du monde.

Sans surprise, Lionel Messi a joué un rôle essentiel dans cette remontée. Après avoir manqué un penalty en première période, il s’est rattrapé en offrant l’ouverture du score à Cristian Romero, puis en inscrivant lui-même le but égalisateur. Enfin, Enzo Fernández a fait exploser de joie les supporters bleus et blancs d’Atlanta en tête au but de la victoire à la 92^e minute.

L’Albiceleste de Lionel Scaloni mettra désormais le cap sur Kansas City pour défier la Suisse en quart de finale, samedi 11 juillet.

GOAL vous présente le parcours et les adversaires potentiels qui attendent Messi et ses coéquipiers d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir à l’œuvre alors qu’ils tenteront de conserver leur titre mondial.

Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Stade

Résultat / Billets

Mardi 16 juin

Argentine - Algérie (20 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Victoire de l’Argentine 3-0

Lundi 22 juin

Argentine - Autriche (12 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Victoire de l’Argentine 2-0

Samedi 27 juin

Jordanie - Argentine (21 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L’Argentine s’est imposée 3-1

Vendredi 3 juillet

Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Argentine l'a emporté 3-2 (après prolongation)

Mardi 7 juillet

Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Victoire de l’Argentine 3-2

Samedi 11 juillet

Argentine - Suisse (20 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaîtra le programme suivant si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

Après avoir disposé de l’Égypte en huitièmes de finale, l’Albiceleste défiera la Suisse en quarts. Les hommes de Lionel Scaloni restent sur une série de 11 matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis leur surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de leur premier match de groupe en 2022.

En cas de succès contre la Suisse, la Norvège ou l’Angleterre les attendraient en demi-finale, avant d’éventuellement affronter la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Possible

Billets

11 juillet (20 h CDT)

Quarts de finale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentine - Suisse

Billets

15 juillet (15 h CDT)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Match n° 102 : Norvège ou Angleterre

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Dernier classement

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 grâce à son 8^e but inscrit face à l’Égypte. Fait marquant : l’Argentin a désormais trouvé le chemin des filets lors de neuf rencontres consécutives en phase finale, une série entamée lors du huitième de finale contre l’Australie au Qatar en 2022.

Joueur (Équipe)

Nombre de buts

Prochain match – Billets

Lionel Messi (Argentine)

8

contre la Suisse – Billets

Kylian Mbappé (France)

7

contre le Maroc – Billets

Erling Haaland (Norvège)

7

contre l'Angleterre – Billets

Harry Kane (Angleterre)

6

contre la Norvège – Billets

Vinícius Júnior (Brésil)

4

Éliminé

Jude Bellingham (Angleterre)

4

Billets

Ousmane Dembélé (France)

4

contre le Maroc – Billets

Julián Quiñones (Mexique)

4

Éliminé

Ismaïla Sarr (Sénégal)

4

Éliminé

Mikel Oyarzabal (Espagne)

4

contre la Belgique – Billets


Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations inscrites au fil de six éditions différentes (2006-2026).

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub. Ces options sont souvent les meilleures pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent s’écarter de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

9–11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe J – Classement final

Classement

Équipe

Matchs joués

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Argentine

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifié

2e

Autriche

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifié

3^e

Algérie

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifié

4e

Jordanie

3

0

0

3

3

8

-5

0

Éliminé

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Défenseurs

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Milieux de terrain

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Attaquants

Lionel Messi (capitaine)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Comme 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé à trois tons inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.


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