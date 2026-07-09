Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde : quart de finale contre la Suisse, matchs à élimination directe, course au Soulier d'or et bien plus encore

Le spectacle est toujours au rendez-vous lorsque l’Argentine foule la pelouse de la Coupe du monde 2026. On pensait que l’affrontement épique contre le Cap-Vert ne pourrait être surpassé. Erreur. Les champions en titre semblaient pourtant condamnés, menés 2-0 par l’Égypte à la 67^e minute de leur huitième de finale. C’est alors qu’a commencé l’un des plus grands renversements de l’histoire de la Coupe du monde.

Sans surprise, Lionel Messi a joué un rôle essentiel dans cette remontée. Après avoir manqué un penalty en première période, il s’est rattrapé en offrant l’ouverture du score à Cristian Romero, puis en inscrivant lui-même le but égalisateur. Enfin, Enzo Fernández a fait exploser de joie les supporters bleus et blancs d’Atlanta en tête à la 92^e minute.

L’Albiceleste de Lionel Scaloni mettra désormais le cap sur Kansas City pour défier la Suisse en quart de finale, samedi 11 juillet.

GOAL vous présente le parcours et les adversaires potentiels qui attendent Messi et ses coéquipiers d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir à l’œuvre alors qu’ils tenteront de conserver leur titre mondial.

Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Victoire de l’Argentine 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Argentine 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington L’Argentine s’est imposée 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Argentine l'a emporté 3-2 (après prolongation) Mardi 7 juillet Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Victoire de l’Argentine 3-2 Samedi 11 juillet Argentine - Suisse (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaîtra le programme suivant si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

Après avoir disposé de l’Égypte en huitièmes de finale, l’Albiceleste défiera la Suisse en quarts. Les hommes de Lionel Scaloni restent sur une série de 11 matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis leur surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de leur premier match de groupe en 2022.

En cas de succès contre la Suisse, l’Albiceleste retrouverait la Norvège ou l’Angleterre en demi-finale, avant d’éventuellement défier la France, l’Espagne ou la Belgique en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Possible Billets 11 juillet (20 h CDT) Quarts de finale Arrowhead Stadium, Kansas City Argentine - Suisse Billets 15 juillet (15 h CDT) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Match 102 : à confirmer contre la Norvège ou l’Angleterre Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : À confirmer contre la France, l’Espagne ou la Belgique Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé retrouve la première place du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Fait marquant : Messi a désormais trouvé le chemin des filets lors de neuf matches consécutifs en Coupe du monde, une série entamée lors du huitième de finale Argentine-Australie au Qatar en 2022.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 8 contre l’Espagne ou la Belgique – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne ou la Belgique – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 Norvège – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets



Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations inscrites au fil de six éditions différentes (2006-2026).

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, sans tirage au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub . Ces sites sont souvent la meilleure option pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent s’écarter de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe J – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Argentine 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifié 2e Autriche 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifié 3^e Algérie 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifié 4^e Jordanie 3 0 0 3 3 8 -5 0 Éliminé

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Milieux de terrain Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (capitaine) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Comme 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé à trois tons inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

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