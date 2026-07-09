Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde : quart de finale contre la Suisse, matchs à élimination directe, course au Soulier d'or et bien plus encore

Le spectacle est toujours au rendez-vous lorsque l’Argentine foule la pelouse de la Coupe du monde 2026. On pensait que l’affrontement épique contre le Cap-Vert ne pourrait être surpassé. Erreur. Les champions en titre semblaient pourtant condamnés, menés 2-0 par l’Égypte à la 67^e minute de leur huitième de finale. C’est alors qu’a commencé l’un des plus grands renversements de l’histoire de la Coupe du monde.
Sans surprise, Lionel Messi a joué un rôle essentiel dans cette remontée. Après avoir manqué un penalty en première période, il s’est rattrapé en offrant l’ouverture du score à Cristian Romero, puis en inscrivant lui-même le but égalisateur. Enfin, Enzo Fernández a fait exploser de joie les supporters bleus et blancs d’Atlanta en tête à la 92^e minute.
L’Albiceleste de Lionel Scaloni mettra désormais le cap sur Kansas City pour défier la Suisse en quart de finale, samedi 11 juillet.
GOAL vous présente le parcours et les adversaires potentiels qui attendent Messi et ses coéquipiers d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que les modalités pour réserver des billets afin de les voir à l’œuvre alors qu’ils tenteront de conserver leur titre mondial.
Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Stade
Résultat / Billets
Mardi 16 juin
Argentine - Algérie (20 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Victoire de l’Argentine 3-0
Lundi 22 juin
Argentine - Autriche (12 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Victoire de l’Argentine 2-0
Samedi 27 juin
Jordanie - Argentine (21 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L’Argentine s’est imposée 3-1
Vendredi 3 juillet
Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L'Argentine l'a emporté 3-2 (après prolongation)
Mardi 7 juillet
Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Victoire de l’Argentine 3-2
Samedi 11 juillet
Argentine - Suisse (20 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaîtra le programme suivant si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.
Après avoir disposé de l’Égypte en huitièmes de finale, l’Albiceleste défiera la Suisse en quarts. Les hommes de Lionel Scaloni restent sur une série de 11 matchs sans défaite en Coupe du monde, depuis leur surprenante défaite face à l’Arabie saoudite lors de leur premier match de groupe en 2022.
En cas de succès contre la Suisse, l’Albiceleste retrouverait la Norvège ou l’Angleterre en demi-finale, avant d’éventuellement défier la France, l’Espagne ou la Belgique en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Possible
Billets
11 juillet (20 h CDT)
Quarts de finale
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentine - Suisse
15 juillet (15 h CDT)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match 102 : à confirmer contre la Norvège ou l’Angleterre
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : À confirmer contre la France, l’Espagne ou la Belgique
Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé
Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé retrouve la première place du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Fait marquant : Messi a désormais trouvé le chemin des filets lors de neuf matches consécutifs en Coupe du monde, une série entamée lors du huitième de finale Argentine-Australie au Qatar en 2022.
Joueur (Équipe)
Nombre de buts
Prochain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)
8
contre la Suisse – Billets
Kylian Mbappé (France)
8
contre l’Espagne ou la Belgique – Billets
Erling Haaland (Norvège)
7
contre l’Angleterre – Billets
Harry Kane (Angleterre)
6
contre la Norvège – Billets
Ousmane Dembélé (France)
5
contre l'Espagne ou la Belgique – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)
4
Éliminé
Jude Bellingham (Angleterre)
4
Norvège – Billets
Julián Quiñones (Mexique)
4
Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)
4
Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)
4
contre la Belgique – Billets
Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations inscrites au fil de six éditions différentes (2006-2026).
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Argentine
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, sans tirage au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub. Ces sites sont souvent la meilleure option pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent s’écarter de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
9–11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Groupe J – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Argentine
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualifié
2e
Autriche
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualifié
3^e
Algérie
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualifié
4^e
Jordanie
3
0
0
3
3
8
-5
0
Éliminé
Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Défenseurs
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Milieux de terrain
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Attaquants
Lionel Messi (capitaine)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Comme 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, conçu pour célébrer ses plus grands moments tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé à trois tons inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.
Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN
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