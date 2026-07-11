Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde : demi-finale contre l'Angleterre, informations sur le stade, course au Soulier d'or et plus encore

Le spectacle est garanti lorsque l'Argentine entrera sur le terrain lors de la Coupe du monde 2026. Après leur rencontre épique en seizièmes de finale contre le Cap-Vert, les Argentins ont signé l'un des retours les plus incroyables de l'histoire du tournoi en battant l'Égypte 3-2.
Le suspense a atteint son paroxysme samedi à Kansas City lors du quart de finale face à la Suisse. Dominatrice d’entrée, l’Albiceleste a néanmoins été poussée dans ses retranchements par des Helvètes réduits à dix dès la 72^e minute après l’exclusion de Breel Embolo. Il a fallu recourir à la prolongation, où les buts d’Alvarez et de Lautaro Martínez ont finalement libéré l’Argentine.
L’équipe de Lionel Scaloni prend désormais la direction d’Atlanta pour une demi-finale explosive face à l’Angleterre, mercredi 15 juillet.
GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur la Coupe du monde 2026 de l’Argentine, notamment où acheter des billets pour assister à ses matchs et à quel prix.
Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d'envoi)
Stade
Résultat / Billets
Mardi 16 juin
Argentine - Algérie (20 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Victoire de l’Argentine 3-0
Lundi 22 juin
Argentine - Autriche (12 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Victoire de l’Argentine 2-0
Samedi 27 juin
Jordanie - Argentine (21 h CDT)
AT&T Stadium, Arlington
L’Argentine s’est imposée 3-1
Vendredi 3 juillet
Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L'Argentine l'a emporté 3-2 (après prolongation)
Mardi 7 juillet
Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Victoire de l’Argentine 3-2
Samedi 11 juillet
Argentine - Suisse (20 h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Victoire de l’Argentine 3-1 (après prolongation)
Mercredi 15 juillet
Angleterre - Argentine (15 h, heure de l’Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son programme potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.
Après avoir éliminé le Cap-Vert, l’Égypte puis la Suisse en phase à élimination directe, l’Argentine défiera l’Angleterre en demi-finale. Les deux nations se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962.
Si l’Angleterre a pris l’avantage lors du match de 2002, c’est l’Albiceleste qui avait dicté sa loi lors de la Coupe du monde nord-américaine de 1986, sous l’ère Maradona.
En cas de succès face aux Three Lions, les Bleus ou la Roja les attendraient en finale.
Date (coup d’envoi heure locale)
Tour
Stade
Possible
Billets
15 juillet (15 h CDT)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Argentine - Angleterre
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne
Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé
Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Fait marquant : Messi avait trouvé le chemin des filets lors de neuf rencontres consécutives en Coupe du monde avant son quart de finale face à la Suisse, une série lancée lors du huitième de finale Argentine-Australie au Qatar en 2022.
Joueur (Équipe)
Nombre de buts
Prochain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)
8
prochain match : Angleterre – Billets
Kylian Mbappé (France)
8
contre l'Espagne – Billets
Erling Haaland (Norvège)
7
Éliminé
Harry Kane (Angleterre)
6
contre l’Argentine – Billets
Jude Bellingham (Angleterre)
6
contre l’Argentine – Billets
Ousmane Dembélé (France)
5
contre l'Espagne – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)
4
Éliminé
Julián Quiñones (Mexique)
4
Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)
4
Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)
4
vs. France – Billets
Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations inscrites au fil de six éditions différentes (2006-2026).
Comment se procurer des places pour la Coupe du monde en Argentine
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub. Ces sites offrent souvent les meilleures options pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent s’écarter de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans parler des marchés secondaires et de la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
14 juillet – 15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Groupe J – Classement final
Classement
Équipe
Matchs joués
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Argentine
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualifié
2e
Autriche
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualifié
3^e
Algérie
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualifié
4e
Jordanie
3
0
0
3
3
8
-5
0
Éliminé
Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético de Madrid
Défenseurs
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Milieux de terrain
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Attaquants
Lionel Messi (capitaine)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Comme 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce modèle rend hommage aux plus grands moments de l’histoire albiceleste tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé à trois tons inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.
Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.
En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.