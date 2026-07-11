Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde : demi-finale contre l'Angleterre, informations sur le stade, course au Soulier d'or et plus encore

Le spectacle est garanti lorsque l'Argentine entrera sur le terrain lors de la Coupe du monde 2026. Après leur rencontre épique en seizièmes de finale contre le Cap-Vert, les Argentins ont signé l'un des retours les plus incroyables de l'histoire du tournoi en battant l'Égypte 3-2.

Le suspense a atteint son paroxysme samedi à Kansas City lors du quart de finale face à la Suisse. Dominatrice d’entrée, l’Albiceleste a néanmoins été poussée dans ses retranchements par des Helvètes réduits à dix dès la 72^e minute après l’exclusion de Breel Embolo. Il a fallu recourir à la prolongation, où les buts d’Alvarez et de Lautaro Martínez ont finalement libéré l’Argentine.

L’équipe de Lionel Scaloni prend désormais la direction d’Atlanta pour une demi-finale explosive face à l’Angleterre, mercredi 15 juillet.

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Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Victoire de l’Argentine 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Victoire de l’Argentine 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington L’Argentine s’est imposée 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L'Argentine l'a emporté 3-2 (après prolongation) Mardi 7 juillet Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Victoire de l’Argentine 3-2 Samedi 11 juillet Argentine - Suisse (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Victoire de l’Argentine 3-1 (après prolongation) Mercredi 15 juillet Angleterre - Argentine (15 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son programme potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.

Après avoir éliminé le Cap-Vert, l’Égypte puis la Suisse en phase à élimination directe, l’Argentine défiera l’Angleterre en demi-finale. Les deux nations se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962.



Si l’Angleterre a pris l’avantage lors du match de 2002, c’est l’Albiceleste qui avait dicté sa loi lors de la Coupe du monde nord-américaine de 1986, sous l’ère Maradona.

En cas de succès face aux Three Lions, les Bleus ou la Roja les attendraient en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Stade Possible Billets 15 juillet (15 h CDT) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentine - Angleterre Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Fait marquant : Messi avait trouvé le chemin des filets lors de neuf rencontres consécutives en Coupe du monde avant son quart de finale face à la Suisse, une série lancée lors du huitième de finale Argentine-Australie au Qatar en 2022.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 prochain match : Angleterre – Billets Kylian Mbappé (France) 8 contre l'Espagne – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 Éliminé Harry Kane (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Jude Bellingham (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 vs. France – Billets

Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations inscrites au fil de six éditions différentes (2006-2026).

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub . Ces sites offrent souvent les meilleures options pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent s’écarter de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans parler des marchés secondaires et de la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe J – Classement final

Classement Équipe Matchs joués V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Argentine 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifié 2e Autriche 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifié 3^e Algérie 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifié 4e Jordanie 3 0 0 3 3 8 -5 0 Éliminé

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Milieux de terrain Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (capitaine) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Comme 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce modèle rend hommage aux plus grands moments de l’histoire albiceleste tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé à trois tons inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

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