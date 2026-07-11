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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde : demi-finale contre l'Angleterre, informations sur le stade, course au Soulier d'or et plus encore

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L. Messi

Où les tenants du titre de la Coupe du monde joueront-ils et qui pourraient-ils affronter en Amérique du Nord ?

Le spectacle est garanti lorsque l'Argentine entrera sur le terrain lors de la Coupe du monde 2026. Après leur rencontre épique en seizièmes de finale contre le Cap-Vert, les Argentins ont signé l'un des retours les plus incroyables de l'histoire du tournoi en battant l'Égypte 3-2.

Le suspense a atteint son paroxysme samedi à Kansas City lors du quart de finale face à la Suisse. Dominatrice d’entrée, l’Albiceleste a néanmoins été poussée dans ses retranchements par des Helvètes réduits à dix dès la 72^e minute après l’exclusion de Breel Embolo. Il a fallu recourir à la prolongation, où les buts d’Alvarez et de Lautaro Martínez ont finalement libéré l’Argentine.

L’équipe de Lionel Scaloni prend désormais la direction d’Atlanta pour une demi-finale explosive face à l’Angleterre, mercredi 15 juillet.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur la Coupe du monde 2026 de l’Argentine, notamment où acheter des billets pour assister à ses matchs et à quel prix.

Calendrier et résultats de l'Argentine à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d'envoi)

Stade

Résultat / Billets

Mardi 16 juin

Argentine - Algérie (20 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Victoire de l’Argentine 3-0

Lundi 22 juin

Argentine - Autriche (12 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Victoire de l’Argentine 2-0

Samedi 27 juin

Jordanie - Argentine (21 h CDT)

AT&T Stadium, Arlington

L’Argentine s’est imposée 3-1

Vendredi 3 juillet

Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Argentine l'a emporté 3-2 (après prolongation)

Mardi 7 juillet

Argentine - Égypte (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Victoire de l’Argentine 3-2

Samedi 11 juillet

Argentine - Suisse (20 h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Victoire de l’Argentine 3-1 (après prolongation)

Mercredi 15 juillet

Angleterre - Argentine (15 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Billets

Le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine, qui a terminé en tête du groupe J, connaît déjà son programme potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.

Après avoir éliminé le Cap-Vert, l’Égypte puis la Suisse en phase à élimination directe, l’Argentine défiera l’Angleterre en demi-finale. Les deux nations se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962.

Si l’Angleterre a pris l’avantage lors du match de 2002, c’est l’Albiceleste qui avait dicté sa loi lors de la Coupe du monde nord-américaine de 1986, sous l’ère Maradona.

En cas de succès face aux Three Lions, les Bleus ou la Roja les attendraient en finale.

Date (coup d’envoi heure locale)

Tour

Stade

Possible

Billets

15 juillet (15 h CDT)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Argentine - Angleterre

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Fait marquant : Messi avait trouvé le chemin des filets lors de neuf rencontres consécutives en Coupe du monde avant son quart de finale face à la Suisse, une série lancée lors du huitième de finale Argentine-Australie au Qatar en 2022.

Joueur (Équipe)

Nombre de buts

Prochain match – Billets

Lionel Messi (Argentine)

8

prochain match : Angleterre – Billets

Kylian Mbappé (France)

8

contre l'Espagne – Billets

Erling Haaland (Norvège)

7

Éliminé

Harry Kane (Angleterre)

6

contre l’Argentine – Billets

Jude Bellingham (Angleterre)

6

contre l’Argentine – Billets

Ousmane Dembélé (France)

5

contre l'Espagne – Billets

Vinícius Júnior (Brésil)

4

Éliminé

Julián Quiñones (Mexique)

4

Éliminé

Ismaïla Sarr (Sénégal)

4

Éliminé

Mikel Oyarzabal (Espagne)

4

vs. France – Billets

Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations inscrites au fil de six éditions différentes (2006-2026).

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde en Argentine

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière occasion d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes telles que StubHub. Ces sites offrent souvent les meilleures options pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent s’écarter de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Argentine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans parler des marchés secondaires et de la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe J – Classement final

Classement

Équipe

Matchs joués

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Argentine

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifié

2e

Autriche

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifié

3^e

Algérie

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifié

4e

Jordanie

3

0

0

3

3

8

-5

0

Éliminé

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético de Madrid

Défenseurs

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Milieux de terrain

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Attaquants

Lionel Messi (capitaine)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Comme 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L’Argentine, championne du monde en titre, arborera un nouveau maillot domicile adidas lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce modèle rend hommage aux plus grands moments de l’histoire albiceleste tout en regardant résolument vers l’avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un dégradé à trois tons inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Comment regarder les matchs de l’Argentine avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.


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