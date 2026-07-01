À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après l’éclatante victoire initiale contre la Croatie, l’euphorie a gagné les tribunes, même si les Three Lions ont ensuite connu des prestations plus ternes face au Ghana et au Panama. Solides en défense, ils ont néanmoins terminé en tête de leur poule et se sont ouvert les portes des seizièmes de finale, où ils défieront la République démocratique du Congo.

L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018 et les quarts en 2022, mais parviendra-t-elle à aller au bout en 2026 ? Suivez le parcours des hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, et découvrez les adversaires potentiels qui se dresseront sur leur route vers la gloire.

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) MetLife Stadium, East Rutherford L'Angleterre s'est imposée 2-0 Mercredi 1^(er) juillet Angleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son programme potentiel jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

En cas de succès face à la RD Congo, les Three Lions affronteront le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri n’y a perdu que deux fois en match officiel depuis son inauguration en 1966.

Ensuite, elle pourrait défier le Brésil en quarts de finale, l’Argentine ou la Colombie en demi-finales, puis l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 1^(er) juillet (12 h, heure de l’Est) Seizièmes de finale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Angleterre - RD Congo Billets 5 juillet (18 h CST) Huitièmes de finale Estadio Azteca (Mexique) Match n° 92 : contre le Mexique Billets 11 juillet (17 h, heure de l’Est) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Match 99 : contre le vainqueur du match 91 Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match 102 : contre le vainqueur du match 100 Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Groupe L – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. Pts Classement 1^(er) Angleterre 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifié 2^e Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifié 3^e Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifié 4e Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € - 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford (Manchester City) Manchester City Défenseurs Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Milieux de terrain Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaquants Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitaine) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelone

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



