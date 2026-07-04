À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller au bout et soulever enfin le prestigieux trophée doré, malgré soixante ans de déceptions.
Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’à un match nul face au Ghana, les Three Lions ont éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, grâce à un but décisif inscrit in extremis par Harry Kane à Atlanta.
Cette victoire les propulse vers un huitième de finale prometteur face au Mexique, coorganisateur de l’épreuve, dimanche 5 juillet à l’Estadio Azteca.
L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022 : suffira-t-il d’un pas de plus pour soulever le trophée en 2026 ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours des hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les obstacles potentiels sur la route de la gloire.
Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026
Date
Match (coup d’envoi à l’heure locale)
Stade
Résultat / Billets
Mercredi 17 juin
Angleterre - Croatie (15 h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Victoire de l’Angleterre 4-2
Mardi 23 juin
Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Samedi 27 juin
Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)
Stade MetLife, East Rutherford
L'Angleterre s'est imposée 2-0
Mercredi 1^(er) juillet
Angleterre - RD Congo (12 h HE)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Victoire de l’Angleterre 2-1
Dimanche 5 juillet
Mexique - Angleterre (18 h CST)
Stade Azteca (Mexique)
Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà les dates, horaires et lieux de ses matches éventuels jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.
Après sa victoire au 16^e de finale contre la RD Congo, l’Angleterre affronte un adversaire redoutable en 8^e : le Mexique, coorganisateur de l’épreuve. El Tri n’a perdu que deux fois dans l’emblématique Estadio Azteca depuis son inauguration en 1966.
En cas de succès, les Three Lions défieraient leBrésil ou la Norvège en quarts, puis éventuellement l’Argentine ou la Colombie en demies, avant de croiser l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Adversaire potentiel
Billets
5 juillet (18 h CST)
Huitièmes de finale
Estadio Azteca (Mexique)
Angleterre - Mexique
11 juillet (17 h, heure de l’Est)
Quarts de finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Match n° 99 : Brésil ou Norvège
15 juillet (15 h, heure de l’Est)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Match 102 : contre le vainqueur du match 100
19 juillet (15 h, heure de l’Est)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 101
Groupe L – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Angleterre
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifié
2e
Croatie
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifié
3^e
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifié
4e
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors s’éloigner de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’effectuer un achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?
La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :
Catégorie
Phase de groupes
Seizièmes de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ - 400 $
600 $ – 1 200 $
1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2
150 $ - 280 $
400 € - 800 €
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € – 2 790 €
Catégorie 4
60 € – 120 €
150–350 €
400 $ – 2 030 $
Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford (Manchester City)
Manchester City
Défenseurs
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Milieux de terrain
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaquants
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitaine)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelone
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli