À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller au bout et soulever enfin le prestigieux trophée doré, malgré soixante ans de déceptions.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’à un match nul face au Ghana, les Three Lions ont éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, grâce à un but décisif inscrit in extremis par Harry Kane à Atlanta.

Cette victoire les propulse vers un huitième de finale prometteur face au Mexique, coorganisateur de l’épreuve, dimanche 5 juillet à l’Estadio Azteca.

L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022 : suffira-t-il d’un pas de plus pour soulever le trophée en 2026 ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours des hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les obstacles potentiels sur la route de la gloire.

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) Stade MetLife, East Rutherford L'Angleterre s'est imposée 2-0 Mercredi 1^(er) juillet Angleterre - RD Congo (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Victoire de l’Angleterre 2-1 Dimanche 5 juillet Mexique - Angleterre (18 h CST) Stade Azteca (Mexique) Billets

Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà les dates, horaires et lieux de ses matches éventuels jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.

Après sa victoire au 16^e de finale contre la RD Congo, l’Angleterre affronte un adversaire redoutable en 8^e : le Mexique, coorganisateur de l’épreuve. El Tri n’a perdu que deux fois dans l’emblématique Estadio Azteca depuis son inauguration en 1966.

En cas de succès, les Three Lions défieraient leBrésil ou la Norvège en quarts, puis éventuellement l’Argentine ou la Colombie en demies, avant de croiser l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 5 juillet (18 h CST) Huitièmes de finale Estadio Azteca (Mexique) Angleterre - Mexique Billets 11 juillet (17 h, heure de l’Est) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Match n° 99 : Brésil ou Norvège Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match 102 : contre le vainqueur du match 100 Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Groupe L – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Angleterre 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifié 2e Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifié 3^e Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifié 4e Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors s’éloigner de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford (Manchester City) Manchester City Défenseurs Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Milieux de terrain Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaquants Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitaine) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelone

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



