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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre le Mexique, scénarios possibles, calendrier et plus encore

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Coupe du monde
Angleterre
H. Kane
J. Bellingham

Ne manquez pas l’occasion de voir l’Angleterre en action lors de la Coupe du monde : où jouera-t-elle et contre qui ?

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller au bout et soulever enfin le prestigieux trophée doré, malgré soixante ans de déceptions.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’à un match nul face au Ghana, les Three Lions ont éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, grâce à un but décisif inscrit in extremis par Harry Kane à Atlanta.

Cette victoire les propulse vers un huitième de finale prometteur face au Mexique, coorganisateur de l’épreuve, dimanche 5 juillet à l’Estadio Azteca.

L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022 : suffira-t-il d’un pas de plus pour soulever le trophée en 2026 ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours des hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les obstacles potentiels sur la route de la gloire.

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date

Match (coup d’envoi à l’heure locale)

Stade

Résultat / Billets

Mercredi 17 juin

Angleterre - Croatie (15 h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Victoire de l’Angleterre 4-2

Mardi 23 juin

Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Samedi 27 juin

Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)

Stade MetLife, East Rutherford

L'Angleterre s'est imposée 2-0

Mercredi 1^(er) juillet

Angleterre - RD Congo (12 h HE)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Victoire de l’Angleterre 2-1

Dimanche 5 juillet

Mexique - Angleterre (18 h CST)

Stade Azteca (Mexique)

Billets

Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà les dates, horaires et lieux de ses matches éventuels jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de se qualifier.

Après sa victoire au 16^e de finale contre la RD Congo, l’Angleterre affronte un adversaire redoutable en 8^e : le Mexique, coorganisateur de l’épreuve. El Tri n’a perdu que deux fois dans l’emblématique Estadio Azteca depuis son inauguration en 1966.

En cas de succès, les Three Lions défieraient leBrésil ou la Norvège en quarts, puis éventuellement l’Argentine ou la Colombie en demies, avant de croiser l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Adversaire potentiel

Billets

5 juillet (18 h CST)

Huitièmes de finale

Estadio Azteca (Mexique)

Angleterre - Mexique

Billets

11 juillet (17 h, heure de l’Est)

Quarts de finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Match n° 99 : Brésil ou Norvège

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match 102 : contre le vainqueur du match 100

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Groupe L – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Angleterre

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifié

2e

Croatie

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifié

3^e

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifié

4e

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors s’éloigner de la valeur nominale. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’effectuer un achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ – 1 200 $

1 500 $ – 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 € - 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

60 € – 120 €

150–350 €

400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford (Manchester City)

Manchester City

Défenseurs

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Milieux de terrain

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaquants

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitaine)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelone


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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