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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Angleterre vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en 1/16e de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

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H. Kane
J. Bellingham

Ne manquez pas l’occasion de voir l’Angleterre en action lors de la Coupe du monde : où jouera-t-elle et contre qui ?

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après l’éclatante victoire initiale contre la Croatie, l’euphorie a gagné les tribunes, même si les Three Lions ont ensuite connu des performances plus ternes face au Ghana et au Panama. Solides en défense, ils ont toutefois terminé en tête de leur groupe et se sont ouvert les portes des seizièmes de finale, où ils défieront la République démocratique du Congo.

L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022, mais parviendra-t-elle enfin à soulever le trophée en 2026 ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours des hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les adversaires potentiels qui se dresseront sur leur route vers la gloire.

Résultats et prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Lieu

Résultat / Billets

Mercredi 17 juin

Angleterre - Croatie (15 h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Victoire de l’Angleterre 4-2

Mardi 23 juin

Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Samedi 27 juin

Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Angleterre s'est imposée 2-0

Mercredi 1^(er) juillet

Angleterre - RD Congo (12 h, heure de l’Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Billets

Le parcours de l’Angleterre jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son programme potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de franchir les tours à venir.

En cas de succès face à la RD Congo, les Three Lions affronteraient vraisemblablement le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri n’y a perdu que deux fois en match officiel depuis son inauguration en 1966.

Ensuite, les Three Lions pourraient défier le Brésil en quarts, l’Argentine ou la Colombie en demies, avant d’éventuellement croiser l’Allemagne, l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Match potentiel

Billets

1^(er) juillet (12 h, heure de l’Est)

Seizièmes de finale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Angleterre - RD Congo

Billets

5 juillet (18 h CST)

Huitièmes de finale

Estadio Azteca (Mexique)

Match n° 92 : contre le Mexique ou l’Équateur

Billets

11 juillet (17 h, heure de l’Est)

Quarts de finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Match 99 : contre le vainqueur du match 91

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)

Demi-finale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match 102 : contre le vainqueur du match 100

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Groupe L – Classement final

Classement

Équipe

Matchs joués

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Angleterre

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifié

2^e

Croatie

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifié

3^e

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifié

4e

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter vos places directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Phase de groupes

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ – 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 € – 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

60 € - 120 €

150–350 €

400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford (Manchester City)

Manchester City

Défenseurs

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Milieux de terrain

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaquants

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitaine)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelone


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli