À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters de l’Angleterre nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller au bout et enfin mettre la main sur le scintillant trophée en or, même s’ils ont dû endurer soixante ans de souffrance.
Après avoir terminé en tête de leur groupe, grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama et un nul face au Ghana, l’Angleterre a éliminé la RD Congo, le coorganisateur mexicain à l’Azteca, puis la Norvège après prolongation lors de la phase à élimination directe.
Cette victoire offre une demi-finale épique contre son rival de longue date, l’Argentine, mercredi (15 juillet).
L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et les quarts de finale en 2022, mais peut-elle aller au bout en 2026 ? GOAL vous présente toutes les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matches de l’Angleterre et combien elles coûteront.
L’analyse du parcours potentiel de l’Angleterre dans la phase à élimination directe met en lumière des duels tactiques cruciaux et des temps de récupération qui pourraient façonner son tournoi. Pour appuyer vos pronostics de tableau avec une flexibilité financière maximale dès le premier jour, ouvrir un nouveau profil avec des crédits de bienvenue est idéal. Découvrez comment obtenir une offre de dépôt avantageuse grâce à notre code promo Megapari officiel.
Résultats de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026 et matches à venir
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Stade
Score final / Billets
mercredi 17 juin
Angleterre vs Croatie (15 h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
L’Angleterre a gagné 4-2
mardi 23 juin
Angleterre vs Ghana (16 h ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
samedi 27 juin
Panama vs Angleterre (17 h ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
L’Angleterre a gagné 2-0
mercredi 1er juillet
Angleterre vs RD Congo (12 h ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L’Angleterre a gagné 2-1
dimanche 5 juillet
Mexique vs Angleterre (18 h CST)
Estadio Azteca, Mexico City
L’Angleterre a gagné 3-2
samedi 10 juillet
Norvège vs Angleterre (17 h ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L’Angleterre a gagné 2-1 (ap)
mercredi 15 juillet
Angleterre vs Argentine (15 h ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026
Comme l’Angleterre a terminé en tête du groupe L, voici les dates, horaires et stades où elle jouera si elle parvient à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.
Après sa victoire en quart de finale contre la Norvège, l’Angleterre se rend désormais à Atlanta pour affronter l’Argentine mercredi (15 juillet).
Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises dans l’histoire de la Coupe du monde, depuis l’édition 1962. Si l’Angleterre a subi des défaites marquantes contre les Sud-Américains en 1986 (« Hand of God » de Maradona) et en 1998 (carton rouge de Beckham), elle possède bien un avantage de 3-2 dans ces confrontations compétitives.
En cas de succès, l’Angleterre affrontera la France ou l’Espagne en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Stade
Match possible
Billets
15 juillet (15 h ET)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Angleterre vs Argentine
19 juillet (15 h ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : à déterminer vs France ou Espagne
Coupe du monde 2026 : classement actuel du Soulier d’or
Après son huitième but du tournoi, inscrit lors du quart de finale de la France contre le Maroc, Kylian Mbappe est remonté en tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux côtés de Lionel Messi. Cependant, les héros anglais Harry Kane et Jude Bellingham, actuellement tous deux à six buts, restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.
Joueur (équipe)
Nombre de buts
Prochain match - Billets
Lionel Messi (Argentine)
8
vs Angleterre - Billets
Kylian Mbappe (France)
8
vs Espagne - Billets
Erling Haaland (Norvège)
7
Éliminé
Harry Kane (Angleterre)
6
vs Argentine - Billets
Jude Bellingham (Angleterre)
6
vs Argentine - Billets
Ousmane Dembele (France)
5
vs Espagne - Billets
Vinícius Júnior (Brésil)
4
Éliminé
Julián Quiñones (Mexique)
4
Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)
4
Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)
4
vs France - Billets
Comment acheter des billets pour les matches de l’Angleterre à la Coupe du monde
Voici le statut actuel des ventes de billets :
- Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.
- Plateforme officielle de revente de la FIFA : C’est la seule plateforme autorisée pour que les supporters achètent et vendent des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : Les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes comme StubHub. Ce sont souvent les meilleures options pour les matches à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.
Billets Angleterre Coupe du monde : combien coûtent-ils ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les billets pour la phase de groupes démarraient à seulement 60 $ (pour certaines catégories supporters spécifiques), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des marchés secondaires et de la revente, encore plus élevés.
Prix des billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
14 juillet – 15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800 $
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Groupe L - Classement final
Rang
Équipe
Joués
G
N
P
BP
BC
Diff.
Pts
Statut
1er
Angleterre
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifiée
2e
Croatie
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifiée
3e
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiée
4e
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Éliminé
Qui figure dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici le groupe officiel de 26 joueurs représentant l’Angleterre à la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Défenseurs
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Milieux
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaquants
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitaine)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli
Tracer la route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde révèle une série possiblement exigeante de matches à élimination directe face à de redoutables adversaires internationaux. À mesure que le tournoi avance, les éventuels quarts de finale et demi-finales dépendront des classements de groupe et des résultats à élimination directe. Pour les observateurs qui souhaitent suivre les cotes à long terme du tournoi ou les lignes de matches individuels, finaliser la procédure d’inscription Betano donne accès à des marchés complets sur le football international. Maintenir un profil actif de paris sportifs permet aux supporters d’analyser les projections du tournoi, d’évaluer les parcours des équipes et de suivre l’évolution des cotes finales à mesure que les nations avancent dans chaque tour de la compétition.