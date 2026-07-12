À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters de l’Angleterre nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller au bout et enfin mettre la main sur le scintillant trophée en or, même s’ils ont dû endurer soixante ans de souffrance.

Après avoir terminé en tête de leur groupe, grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama et un nul face au Ghana, l’Angleterre a éliminé la RD Congo, le coorganisateur mexicain à l’Azteca, puis la Norvège après prolongation lors de la phase à élimination directe.

Cette victoire offre une demi-finale épique contre son rival de longue date, l’Argentine, mercredi (15 juillet).

L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 et les quarts de finale en 2022, mais peut-elle aller au bout en 2026 ? GOAL vous présente toutes les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matches de l’Angleterre et combien elles coûteront.

L’analyse du parcours potentiel de l’Angleterre dans la phase à élimination directe met en lumière des duels tactiques cruciaux et des temps de récupération qui pourraient façonner son tournoi. Pour appuyer vos pronostics de tableau avec une flexibilité financière maximale dès le premier jour, ouvrir un nouveau profil avec des crédits de bienvenue est idéal. Découvrez comment obtenir une offre de dépôt avantageuse grâce à notre code promo Megapari officiel.

Résultats de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026 et matches à venir

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Score final / Billets mercredi 17 juin Angleterre vs Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas L’Angleterre a gagné 4-2 mardi 23 juin Angleterre vs Ghana (16 h ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 samedi 27 juin Panama vs Angleterre (17 h ET) MetLife Stadium, East Rutherford L’Angleterre a gagné 2-0 mercredi 1er juillet Angleterre vs RD Congo (12 h ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta L’Angleterre a gagné 2-1 dimanche 5 juillet Mexique vs Angleterre (18 h CST) Estadio Azteca, Mexico City L’Angleterre a gagné 3-2 samedi 10 juillet Norvège vs Angleterre (17 h ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens L’Angleterre a gagné 2-1 (ap) mercredi 15 juillet Angleterre vs Argentine (15 h ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets





Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

Comme l’Angleterre a terminé en tête du groupe L, voici les dates, horaires et stades où elle jouera si elle parvient à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.

Après sa victoire en quart de finale contre la Norvège, l’Angleterre se rend désormais à Atlanta pour affronter l’Argentine mercredi (15 juillet).

Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises dans l’histoire de la Coupe du monde, depuis l’édition 1962. Si l’Angleterre a subi des défaites marquantes contre les Sud-Américains en 1986 (« Hand of God » de Maradona) et en 1998 (carton rouge de Beckham), elle possède bien un avantage de 3-2 dans ces confrontations compétitives.

En cas de succès, l’Angleterre affrontera la France ou l’Espagne en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Stade Match possible Billets 15 juillet (15 h ET) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Angleterre vs Argentine Billets 19 juillet (15 h ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : à déterminer vs France ou Espagne Billets

Coupe du monde 2026 : classement actuel du Soulier d’or

Après son huitième but du tournoi, inscrit lors du quart de finale de la France contre le Maroc, Kylian Mbappe est remonté en tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux côtés de Lionel Messi. Cependant, les héros anglais Harry Kane et Jude Bellingham, actuellement tous deux à six buts, restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (équipe) Nombre de buts Prochain match - Billets Lionel Messi (Argentine) 8 vs Angleterre - Billets Kylian Mbappe (France) 8 vs Espagne - Billets Erling Haaland (Norvège) 7 Éliminé Harry Kane (Angleterre) 6 vs Argentine - Billets Jude Bellingham (Angleterre) 6 vs Argentine - Billets Ousmane Dembele (France) 5 vs Espagne - Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 vs France - Billets

Comment acheter des billets pour les matches de l’Angleterre à la Coupe du monde

Voici le statut actuel des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Plateforme officielle de revente de la FIFA : C’est la seule plateforme autorisée pour que les supporters achètent et vendent des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : Les supporters peuvent également trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . Ce sont souvent les meilleures options pour les matches à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Billets Angleterre Coupe du monde : combien coûtent-ils ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les billets pour la phase de groupes démarraient à seulement 60 $ (pour certaines catégories supporters spécifiques), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des marchés secondaires et de la revente, encore plus élevés.

Prix des billets de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 $ 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe L - Classement final

Rang Équipe Joués G N P BP BC Diff. Pts Statut 1er Angleterre 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiée 2e Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiée 3e Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiée 4e Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Éliminé

Qui figure dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici le groupe officiel de 26 joueurs représentant l’Angleterre à la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Défenseurs Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Milieux Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaquants Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitaine) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli

Tracer la route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde révèle une série possiblement exigeante de matches à élimination directe face à de redoutables adversaires internationaux. À mesure que le tournoi avance, les éventuels quarts de finale et demi-finales dépendront des classements de groupe et des résultats à élimination directe. Pour les observateurs qui souhaitent suivre les cotes à long terme du tournoi ou les lignes de matches individuels, finaliser la procédure d’inscription Betano donne accès à des marchés complets sur le football international. Maintenir un profil actif de paris sportifs permet aux supporters d’analyser les projections du tournoi, d’évaluer les parcours des équipes et de suivre l’évolution des cotes finales à mesure que les nations avancent dans chaque tour de la compétition.