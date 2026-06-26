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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Angleterre jusqu'à la finale de la Coupe du monde : scénarios possibles, calendrier des matchs, huitièmes de finale et autres informations

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H. Kane

Ne manquez pas l’occasion de voir l’Angleterre en action lors de la Coupe du monde : où jouera-t-elle et contre qui ?

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leurs « Three Lions » bien-aimés aller jusqu’au bout et enfin remporter le trophée doré tant convoité, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après une entrée en matière fulgurante contre la Croatie, suivie d’un accroc face au Ghana, l’optimisme demeure intacte chez les fans.

Finalistes malheureux en 2018 puis éliminés en quarts en 2022, les Three Lions peuvent-ils cette fois soulever le Saint Graal le 19 juillet ? GOAL décrypte tous les scénarios et les adversaires potentiels qui les séparent encore du sacre.

Prochains matchs de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date

Match (coup d’envoi à l’heure locale)

Lieu

Résultat / Billets

Mercredi 17 juin

Angleterre - Croatie (15 h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Victoire de l’Angleterre 4-2

Mardi 23 juin

Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Samedi 27 juin

Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)

MetLife Stadium, East Rutherford

Billets

Que se passera-t-il si l'Angleterre termine en têtedu groupe L ?

Voici les dates, horaires et lieux où l’Angleterre évoluera si elle termine en tête de son groupe lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, puis se qualifie pour la finale.

Une victoire contre le Panama lui assurera la première place du groupe, quel que soit le résultat du match Ghana - Croatie.

En cas de victoire, l’équipe affronterait probablement l’Équateur ou leCap-Vert au premier tour à élimination directe, puis, en huitièmes, le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, sur la pelouse mythique de l’Estadio Azteca.

Ensuite, elle pourrait défier le Brésil en quarts, l’Argentine ou le Portugal en demies, avant d’éventuellement croiser l’Allemagne, l’Espagne ou la France en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Match à venir

Billets

1^(er) juillet (12 h, heure de l’Est)

Seizièmes de finale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match n° 80 : contre le 3e du groupe E/H/I/J/K

Billets

5 juillet (18 h CST)

Huitièmes de finale

Estadio Azteca (Mexique)

Match 92 : contre le 3^e du groupe C/E/F/H/I

Billets

11 juillet (17 h, heure de l’Est)

Quarts de finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Match 99 : contre le vainqueur du match 91

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)

Demi-finale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match 102 : contre le vainqueur du match 100

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Que se passera-t-il si l'Angleterre termine 2e du groupe L ?

Voici les dates, horaires et stades où l’équipe d’Angleterre évoluera si elle termine deuxième de son groupe en Coupe du monde de la FIFA 2026 puis se hisse jusqu’en finale.

Si l’Angleterre ne parvient pas à s’imposer face au Panama et que le Ghana ou la Croatie remporte son dernier match de groupe, ce scénario se produira.

Si l’Angleterre termine deuxième de son groupe, elle devrait a priori affronter la Colombie ou le Portugal en huitièmes de finale (le coup d’envoi est prévu à minuit, heure britannique), avant un match qui s’annonce très difficile contre l’Espagne à Dallas.

Ensuite, elle pourrait retrouver les coorganisateurs américains en quarts, puis la France ou l’Allemagne en demi-finales, avant d’éventuellement défier l’Argentine ou le Brésil en finale. Suivre ce scénario impliquerait trois matchs au total à l’AT&T Stadium, dont la victoire 4-2 sur la Croatie.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Stade

Adversaire potentiel

Billets

2 juillet (19 h, heure de l’Est)

Seizièmes de finale

BMO Field (Toronto)

Match n° 83 : contre le deuxième du groupe K

Billets

6 juillet (14 h CDT)

Huitièmes de finale

AT&T Stadium (Arlington)

Match 93 : vainqueur du groupe H vs deuxième du groupe J

Billets

10 juillet (12 h PT)

Quarts de finale

SoFi Stadium (Inglewood)

Match 98 : contre le vainqueur du match 94

Billets

14 juillet (14 h CDT)

Demi-finale

AT&T Stadium (Arlington)

Match 101 : contre le vainqueur du match 97

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets


Que se passerait-il si l'Angleterre terminaità la 3e place du groupe L ?

Voici les dates, horaires et lieux où l’Angleterre évoluera si elle termine troisième de son groupe lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et se qualifie pour la phase à élimination directe. Si l’Angleterre s’incline face au Panama et que la Croatie bat le Ghana, elle pourrait alors glisser à la troisième place du groupe, en fonction de la différence de buts.

En terminant troisième, l’équipe affronterait vraisemblablement la Colombie ou le Portugal à Kansas City lors du premier tour à élimination directe, puis pourrait croiser la Suisse à Vancouver.

En cas de qualification, les Three Lions retrouveraient ensuite Kansas City pour affronter l’Argentine en quarts, puis pourraient défier le Brésil en demi-finales et, enfin, l’Espagne, l’Allemagne ou la France en finale. Un parcours de ce type imposerait aux téléspectateurs britanniques des coups d’envoi à 2 h et 2 h 30 du matin (heure britannique), rendant le suivi des rencontres particulièrement éprouvant.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Match à venir

Billets

3 juillet (20 h 30 CDT)

16^(es) de finale

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Match n° 87 : opposé au vainqueur du groupe K

Billets

7 juillet (13 h PDT)

Huitièmes de finale

BC Place (Vancouver)

Match 96 : contre le vainqueur du match 85

Billets

11 juillet (20 h CDT)

Quarts de finale

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Match 100 : contre le vainqueur du match 95

Billets

15 juillet (15 h HE)

Demi-finale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match 102 : contre le vainqueur du match 99

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Classement du groupe L

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Angleterre

2

1

1

0

4

2

2

4

En lice

2e

Ghana

2

1

1

0

1

0

1

4

En lice

3^e

Croatie

2

1

0

1

3

4

-1

3

En lice

4e

Panama

2

0

0

2

0

2

-2

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter vos places directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors s’éloigner de la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Phase de groupes

Phase de groupes

16es de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ – 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 € – 800 €

1 000 € – 4 210 €

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

60 € - 120 €

150–350 €

400 $ – 2 030 $


Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford (Manchester City)

Manchester City

Défenseurs

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Milieux de terrain

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaquants

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitaine)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelone


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli