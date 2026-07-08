À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.
Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’un match nul face au Ghana, les Three Lions ont ensuite éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, puis le Mexique, l’un des coorganisateurs, dans l’emblématique Estadio Azteca.
Cette performance les propulse vers un quart de finale 100 % européen face à la Norvège d’Erling Haaland, programmé samedi 11 juillet à Miami.
Après avoir atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022, les Three Lions peuvent-ils cette fois soulever le trophée ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours qui attend les hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les obstacles potentiels sur la route de la gloire.
Résultats et prochains matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026
Date
Match (coup d’envoi à l’heure locale)
Lieu
Résultat / Billets
Mercredi 17 juin
Angleterre - Croatie (15 h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Victoire de l’Angleterre 4-2
Mardi 23 juin
Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Samedi 27 juin
Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Angleterre s'est imposée 2-0
Mercredi 1er juillet
Angleterre - RD Congo (12 h HE)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Victoire de l’Angleterre 2-1
Dimanche 5 juillet
Mexique - Angleterre (18 h CST)
Stade Azteca, Mexico
Victoire de l’Angleterre 3-2
Samedi 10 juillet
Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son parcours jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.
Après sa victoire épique en huitièmes de finale contre le Mexique à l’Estadio Azteca, l’Angleterre se rend désormais à Miami pour un quart de finale contre la Norvège. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis un match amical à Wembley en 2014, que l’Angleterre avait remporté 1-0 grâce à un penalty de Wayne Rooney.
En cas de succès, les Three Lions défieront l’Argentine ou la Suisse en demi-finale, avant d’éventuellement croiser la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Possible affronte
Billets
11 juillet (17 h, heure de l’Est)
Quarts de finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Angleterre - Norvège
15 juillet (15 h, heure de l’Est)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Match n° 102 : Argentine ou Suisse
19 juillet (15 h, heure de l’Est)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : contre la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique
Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Dernier classement
Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale. Mais les stars anglaises Harry Kane (6 réalisations) et Jude Bellingham (4) restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.
Joueur (Équipe)
Nombre de buts
Prochain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)
8
contre la Suisse – Billets
Kylian Mbappé (France)
7
contre le Maroc – Billets
Erling Haaland (Norvège)
7
contre l'Angleterre – Billets
Harry Kane (Angleterre)
6
contre la Norvège – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)
4
Éliminé
Jude Bellingham (Angleterre)
4
– Billets pour Norvège
Ousmane Dembélé (France)
4
contre le Maroc – Billets
Julián Quiñones (Mexique)
4
Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)
4
Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)
4
contre la Belgique – Billets
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de l'Angleterre
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?
La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :
Catégorie
Phase de groupes
Seizièmes de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ - 400 $
600 $ – 1 200 $
1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2
150 $ - 280 $
400 € - 800 €
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € – 2 790 €
Catégorie 4
60 € - 120 €
150 € - 350 €
400 – 2 030 €
Groupe L – Classement final
Classement
Équipe
Matchs joués
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Angleterre
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifié
2e
Croatie
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifié
3^e
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifié
4e
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Éliminé
Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford (Manchester City)
Manchester City
Défenseurs
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Milieux de terrain
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaquants
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitaine)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelone
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli