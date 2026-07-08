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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Angleterre jusqu'à la finale de la Coupe du monde : quart de finale contre la Norvège, scénarios possibles, course au Soulier d'or et plus encore

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Angleterre
H. Kane
J. Bellingham

Ne manquez pas l’occasion de voir l’Angleterre en action lors de la Coupe du monde : où jouera-t-elle et contre qui ?

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’un match nul face au Ghana, les Three Lions ont ensuite éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, puis le Mexique, l’un des coorganisateurs, dans l’emblématique Estadio Azteca.

Cette performance les propulse vers un quart de finale 100 % européen face à la Norvège d’Erling Haaland, programmé samedi 11 juillet à Miami.

Après avoir atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022, les Three Lions peuvent-ils cette fois soulever le trophée ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours qui attend les hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les obstacles potentiels sur la route de la gloire.

Résultats et prochains matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date

Match (coup d’envoi à l’heure locale)

Lieu

Résultat / Billets

Mercredi 17 juin

Angleterre - Croatie (15 h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Victoire de l’Angleterre 4-2

Mardi 23 juin

Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Samedi 27 juin

Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Angleterre s'est imposée 2-0

Mercredi 1er juillet

Angleterre - RD Congo (12 h HE)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Victoire de l’Angleterre 2-1

Dimanche 5 juillet

Mexique - Angleterre (18 h CST)

Stade Azteca, Mexico

Victoire de l’Angleterre 3-2

Samedi 10 juillet

Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Billets

Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son parcours jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Après sa victoire épique en huitièmes de finale contre le Mexique à l’Estadio Azteca, l’Angleterre se rend désormais à Miami pour un quart de finale contre la Norvège. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis un match amical à Wembley en 2014, que l’Angleterre avait remporté 1-0 grâce à un penalty de Wayne Rooney.

En cas de succès, les Three Lions défieront l’Argentine ou la Suisse en demi-finale, avant d’éventuellement croiser la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Possible affronte

Billets

11 juillet (17 h, heure de l’Est)

Quarts de finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Angleterre - Norvège

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match n° 102 : Argentine ou Suisse

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : contre la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Dernier classement

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale. Mais les stars anglaises Harry Kane (6 réalisations) et Jude Bellingham (4) restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe)

Nombre de buts

Prochain match – Billets

Lionel Messi (Argentine)

8

contre la Suisse – Billets

Kylian Mbappé (France)

7

contre le Maroc – Billets

Erling Haaland (Norvège)

7

contre l'Angleterre – Billets

Harry Kane (Angleterre)

6

contre la Norvège – Billets

Vinícius Júnior (Brésil)

4

Éliminé

Jude Bellingham (Angleterre)

4

Billets pour Norvège

Ousmane Dembélé (France)

4

contre le Maroc – Billets

Julián Quiñones (Mexique)

4

Éliminé

Ismaïla Sarr (Sénégal)

4

Éliminé

Mikel Oyarzabal (Espagne)

4

contre la Belgique – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de l'Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ – 1 200 $

1 500 $ – 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 € - 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

60 € - 120 €

150 € - 350 €

400 – 2 030 €

Groupe L – Classement final

Classement

Équipe

Matchs joués

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Angleterre

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifié

2e

Croatie

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifié

3^e

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifié

4e

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Éliminé

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford (Manchester City)

Manchester City

Défenseurs

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Milieux de terrain

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaquants

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitaine)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelone


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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