À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’un match nul face au Ghana, les Three Lions ont ensuite éliminé la RD Congo en seizièmes de finale, puis le Mexique, l’un des coorganisateurs, dans l’emblématique Estadio Azteca.

Cette performance les propulse vers un quart de finale 100 % européen face à la Norvège d’Erling Haaland, programmé samedi 11 juillet à Miami.

Après avoir atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022, les Three Lions peuvent-ils cette fois soulever le trophée ? Suivez le guide GOAL pour découvrir le parcours qui attend les hommes de Thomas Tuchel jusqu’à la finale du 19 juillet, ainsi que les obstacles potentiels sur la route de la gloire.

Résultats et prochains matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Lieu Résultat / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) MetLife Stadium, East Rutherford L'Angleterre s'est imposée 2-0 Mercredi 1er juillet Angleterre - RD Congo (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Victoire de l’Angleterre 2-1 Dimanche 5 juillet Mexique - Angleterre (18 h CST) Stade Azteca, Mexico Victoire de l’Angleterre 3-2 Samedi 10 juillet Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaît déjà son parcours jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Après sa victoire épique en huitièmes de finale contre le Mexique à l’Estadio Azteca, l’Angleterre se rend désormais à Miami pour un quart de finale contre la Norvège. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis un match amical à Wembley en 2014, que l’Angleterre avait remporté 1-0 grâce à un penalty de Wayne Rooney.

En cas de succès, les Three Lions défieront l’Argentine ou la Suisse en demi-finale, avant d’éventuellement croiser la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Possible affronte Billets 11 juillet (17 h, heure de l’Est) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Angleterre - Norvège Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match n° 102 : Argentine ou Suisse Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : contre la France, le Maroc, l’Espagne ou la Belgique Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Dernier classement

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale. Mais les stars anglaises Harry Kane (6 réalisations) et Jude Bellingham (4) restent en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 7 contre le Maroc – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l'Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 – Billets pour Norvège Ousmane Dembélé (France) 4 contre le Maroc – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de l'Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € - 350 € 400 – 2 030 €

Groupe L – Classement final

Classement Équipe Matchs joués V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Angleterre 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifié 2e Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifié 3^e Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifié 4e Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Éliminé

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford (Manchester City) Manchester City Défenseurs Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Milieux de terrain Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaquants Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitaine) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelone

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



