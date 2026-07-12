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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours de l'Angleterre jusqu'à la finale de la Coupe du monde : demi-finale contre l'Argentine, informations sur le stade, course au Soulier d'or et plus encore

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H. Kane
J. Bellingham

Ne manquez pas l’occasion de voir l’Angleterre en action lors de la Coupe du monde : où jouera-t-elle et contre qui ?

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’un match nul face au Ghana, les Three Lions ont ensuite éliminé la RD Congo, le Mexique (coorganisateur) à l’Azteca, puis la Norvège en prolongation lors des phases à élimination directe.

Cette victoire les propulse vers une demi-finale épique face à leur rival de toujours, l’Argentine, mercredi 15 juillet.

L’Angleterre avait atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022 ; cette fois, ira-t-elle au bout ? GOAL vous guide sur les dernières infos billetterie de la Coupe du monde 2026 : comment obtenir vos places pour les prochains matchs des Three Lions et à quels tarifs.

Résultats et prochains matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d'envoi)

Stade

Résultat / Billets

Mercredi 17 juin

Angleterre - Croatie (15 h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Victoire de l’Angleterre 4-2

Mardi 23 juin

Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Samedi 27 juin

Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Angleterre s'est imposée 2-0

Mercredi 1^(er) juillet

Angleterre - RD Congo (12 h HE)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Victoire de l’Angleterre 2-1

Dimanche 5 juillet

Mexique - Angleterre (18 h CST)

Stade Azteca, Mexico

Victoire de l’Angleterre 3-2

Samedi 10 juillet

Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Victoire de l’Angleterre 2-1 (a.p.)

Mercredi 15 juillet

Angleterre - Argentine (15 h, heure de l'Est)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Billets


Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaîtra le programme suivant si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

Après sa victoire en quarts de finale contre la Norvège, l’Angleterre se rend désormais à Atlanta pour affronter l’Argentine mercredi 15 juillet.

Les deux nations se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962. Si l’Angleterre a subi deux défaites retentissantes en 1986 (la « Main de Dieu » de Maradona) et en 1998 (exclusion de Beckham), les Three Lions mènent tout de même au bilan des confrontations avec trois victoires contre deux.

En cas de succès, les Three Lions défieront la France ou l’Espagne en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Stade

Possible

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Angleterre - Argentine

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne

Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Cependant, les héros anglais Harry Kane et Jude Bellingham, auteurs chacun de six réalisations, restent en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe)

Nombre de buts

Prochain match – Billets

Lionel Messi (Argentine)

8

prochain match : Angleterre – Billets

Kylian Mbappé (France)

8

contre l'Espagne – Billets

Erling Haaland (Norvège)

7

Éliminé

Harry Kane (Angleterre)

6

contre l’Argentine – Billets

Jude Bellingham (Angleterre)

6

contre l’Argentine – Billets

Ousmane Dembélé (France)

5

contre l'Espagne – Billets

Vinícius Júnior (Brésil)

4

Éliminé

Julián Quiñones (Mexique)

4

Éliminé

Ismaïla Sarr (Sénégal)

4

Éliminé

Mikel Oyarzabal (Espagne)

4

contre la France – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe L – Classement final

Classement

Équipe

Matchs joués

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Angleterre

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifié

2^e

Croatie

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifié

3^e

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifié

4e

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Éliminé

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford (Manchester City)

Manchester City

Défenseurs

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Milieux de terrain

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaquants

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitaine)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelone


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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