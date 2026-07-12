À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.

Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’un match nul face au Ghana, les Three Lions ont ensuite éliminé la RD Congo, le Mexique (coorganisateur) à l’Azteca, puis la Norvège en prolongation lors des phases à élimination directe.

Cette victoire les propulse vers une demi-finale épique face à leur rival de toujours, l’Argentine, mercredi 15 juillet.

L’Angleterre avait atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022 ; cette fois, ira-t-elle au bout ? GOAL vous guide sur les dernières infos billetterie de la Coupe du monde 2026 : comment obtenir vos places pour les prochains matchs des Three Lions et à quels tarifs.

Résultats et prochains matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Dallas Victoire de l’Angleterre 4-2 Mardi 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Samedi 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est) MetLife Stadium, East Rutherford L'Angleterre s'est imposée 2-0 Mercredi 1^(er) juillet Angleterre - RD Congo (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Victoire de l’Angleterre 2-1 Dimanche 5 juillet Mexique - Angleterre (18 h CST) Stade Azteca, Mexico Victoire de l’Angleterre 3-2 Samedi 10 juillet Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Victoire de l’Angleterre 2-1 (a.p.) Mercredi 15 juillet Angleterre - Argentine (15 h, heure de l'Est) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets





Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026

L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaîtra le programme suivant si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.

Après sa victoire en quarts de finale contre la Norvège, l’Angleterre se rend désormais à Atlanta pour affronter l’Argentine mercredi 15 juillet.

Les deux nations se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962. Si l’Angleterre a subi deux défaites retentissantes en 1986 (la « Main de Dieu » de Maradona) et en 1998 (exclusion de Beckham), les Three Lions mènent tout de même au bilan des confrontations avec trois victoires contre deux.

En cas de succès, les Three Lions défieront la France ou l’Espagne en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Stade Possible Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Angleterre - Argentine Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Cependant, les héros anglais Harry Kane et Jude Bellingham, auteurs chacun de six réalisations, restent en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 prochain match : Angleterre – Billets Kylian Mbappé (France) 8 contre l'Espagne – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 Éliminé Harry Kane (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Jude Bellingham (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la France – Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Groupe L – Classement final

Classement Équipe Matchs joués V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Angleterre 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifié 2^e Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifié 3^e Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifié 4e Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Éliminé

Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford (Manchester City) Manchester City Défenseurs Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Milieux de terrain Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Attaquants Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitaine) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelone

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



