À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters anglais nourrissaient de grands espoirs de voir leur équipe aller jusqu’au bout et remporter enfin le prestigieux trophée doré, même s’ils ont dû endurer soixante ans de déceptions.
Après avoir terminé en tête de leur groupe grâce à deux victoires contre la Croatie et le Panama, ainsi qu’un match nul face au Ghana, les Three Lions ont ensuite éliminé la RD Congo, le Mexique (coorganisateur) à l’Azteca, puis la Norvège en prolongation lors des phases à élimination directe.
Cette victoire les propulse vers une demi-finale épique face à leur rival de toujours, l’Argentine, mercredi 15 juillet.
L’Angleterre avait atteint les demi-finales en 2018 puis les quarts en 2022 ; cette fois, ira-t-elle au bout ? GOAL vous guide sur les dernières infos billetterie de la Coupe du monde 2026 : comment obtenir vos places pour les prochains matchs des Three Lions et à quels tarifs.
Résultats et prochains matchs de l’Angleterre à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d'envoi)
Stade
Résultat / Billets
Mercredi 17 juin
Angleterre - Croatie (15 h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Victoire de l’Angleterre 4-2
Mardi 23 juin
Angleterre - Ghana (16 h, heure de l’Est)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Samedi 27 juin
Panama - Angleterre (17 h, heure de l'Est)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Angleterre s'est imposée 2-0
Mercredi 1^(er) juillet
Angleterre - RD Congo (12 h HE)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Victoire de l’Angleterre 2-1
Dimanche 5 juillet
Mexique - Angleterre (18 h CST)
Stade Azteca, Mexico
Victoire de l’Angleterre 3-2
Samedi 10 juillet
Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Victoire de l’Angleterre 2-1 (a.p.)
Mercredi 15 juillet
Angleterre - Argentine (15 h, heure de l'Est)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Le parcours de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde 2026
L’Angleterre, qui a terminé en tête du groupe L, connaîtra le programme suivant si elle se qualifie pour la finale du 19 juillet.
Après sa victoire en quarts de finale contre la Norvège, l’Angleterre se rend désormais à Atlanta pour affronter l’Argentine mercredi 15 juillet.
Les deux nations se sont déjà croisées à cinq reprises en Coupe du monde, la première fois en 1962. Si l’Angleterre a subi deux défaites retentissantes en 1986 (la « Main de Dieu » de Maradona) et en 1998 (exclusion de Beckham), les Three Lions mènent tout de même au bilan des confrontations avec trois victoires contre deux.
En cas de succès, les Three Lions défieront la France ou l’Espagne en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Stade
Possible
Billets
15 juillet (15 h, heure de l’Est)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Angleterre - Argentine
19 juillet (15 h, heure de l’Est)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : à confirmer contre la France ou l’Espagne
Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé
Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Cependant, les héros anglais Harry Kane et Jude Bellingham, auteurs chacun de six réalisations, restent en lice pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord.
Joueur (Équipe)
Nombre de buts
Prochain match – Billets
Lionel Messi (Argentine)
8
prochain match : Angleterre – Billets
Kylian Mbappé (France)
8
contre l'Espagne – Billets
Erling Haaland (Norvège)
7
Éliminé
Harry Kane (Angleterre)
6
contre l’Argentine – Billets
Jude Bellingham (Angleterre)
6
contre l’Argentine – Billets
Ousmane Dembélé (France)
5
contre l'Espagne – Billets
Vinícius Júnior (Brésil)
4
Éliminé
Julián Quiñones (Mexique)
4
Éliminé
Ismaïla Sarr (Sénégal)
4
Éliminé
Mikel Oyarzabal (Espagne)
4
contre la France – Billets
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Angleterre
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors s’éloigner du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Angleterre ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
14 juillet – 15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Groupe L – Classement final
Classement
Équipe
Matchs joués
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Angleterre
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifié
2^e
Croatie
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifié
3^e
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifié
4e
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Éliminé
Qui figure dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford (Manchester City)
Manchester City
Défenseurs
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Milieux de terrain
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaquants
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitaine)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelone
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli