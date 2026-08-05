Le club de Trabzonspor a annoncé qu'il organiserait la cérémonie de présentation de sa nouvelle star, Mohamed Salah, demain soir jeudi, au stade « Papara Park », quelques heures après l'arrivée du joueur en Turquie et la finalisation des démarches de son transfert dans les rangs de l'équipe.

Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que la cérémonie de présentation se tiendra à 19h30, heure locale, invitant ses supporters à y assister vêtus des maillots de la nouvelle saison, afin de « faire l'histoire et de franchir le premier pas d'un voyage inoubliable » aux côtés du capitaine de la sélection égyptienne.

Cette annonce est intervenue après que Salah a passé sa visite médicale à l'hôpital « Acıbadem Maslak », partenaire médical du club, en vue de finaliser officiellement les démarches de son transfert.

Trabzonspor avait, plus tôt, demandé à ses supporters d'éviter d'utiliser leurs voitures personnelles pour se rendre à l'aéroport de Trabzon afin d'accueillir le joueur aujourd'hui, dans le but d'éviter les embouteillages. Le club a également appelé les supporters à ne pas allumer de grandes quantités de fumigènes, afin de préserver la sécurité publique et d'éviter toute incidence sur le trafic aérien.

Le club turc a annoncé, mercredi, avoir officiellement signé Mohamed Salah dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son parcours avec Liverpool à l'expiration de son contrat avec le club anglais.

Selon plusieurs rapports de presse turcs, Salah a signé un contrat de deux ans avec Trabzonspor, pour un salaire annuel de 17 millions d'euros, en plus d'un certain nombre de primes et d'avantages supplémentaires.

La star égyptienne entame une nouvelle étape de sa carrière footballistique après un parcours exceptionnel de neuf ans avec Liverpool, durant lequel il a été sacré de nombreux titres nationaux, continentaux et mondiaux, en plus d'avoir réalisé une série d'exploits et de records individuels qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club et de la Premier League anglaise.