Le pacte entre Kane et Kompany ! L’attaquant salue son entraîneur et se confie sur sa décision audacieuse de quitter sa zone de confort à Tottenham

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Harry Kane s’est confié sur sa solide relation de travail avec l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, après la prolongation du contrat de ce dernier jusqu’en 2029. L’attaquant est également revenu sur son choix de quitter un environnement familier en Premier League à Tottenham pour relever un défi en Allemagne.

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Une parfaite entente entre l’attaquant vedette et l’entraîneur

La décision de Harry Kane d’inscrire son avenir à long terme au FC Bayern témoigne d’une forte entente, sur les plans tactique et mental, avec l’entraîneur Vincent Kompany. Depuis l’arrivée de Kompany, Kane a conservé son rendement exceptionnel devant le but tout en jouant un rôle de leader dans le vestiaire.

L’attaquant a révélé que Kompany lui avait laissé toute latitude et une liberté totale pour décider de son avenir.

« Il ne l’a peut-être appris que ce matin, je n’ai pas eu de contact avec lui ces derniers jours ! Il ne m’a jamais mis la pression », a déclaré Kane.

Du respect pour l’exigence constante de Kompany

Kane a expliqué en quoi la philosophie de Kompany en tant qu’entraîneur correspond à ses propres exigences professionnelles, quels que soient le statut ou l’expérience d’un joueur. « Nous avons eu une discussion franche il y a environ quatre semaines, mais elle était plutôt d’ordre général... J’ai beaucoup de respect pour l’entraîneur et pour la façon dont il pousse tout le monde à se dépasser », a expliqué Kane.

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« Que les joueurs aient 500 matches derrière eux ou qu’ils débutent. C’est aussi ma mentalité, donc nous nous entendons bien. »

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« Je m’imaginais lutter pour le championnat, la coupe et la Ligue des champions chaque année... J’ai toujours cru en moi. Partout où j’ai joué, j’ai marqué des buts », a-t-il ajouté.

Quitter le confort de la Premier League était le bon choix

Revenant sur son départ de Tottenham Hotspur en 2023, Kane a affirmé ne regretter en rien d’avoir quitté l’élite anglaise pour se mettre à l’épreuve à l’étranger. « J’ai passé beaucoup de temps en Premier League, je les ai toujours beaucoup regardés. C’est agréable de changer d’environnement », a-t-il déclaré.

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« Et parfois, le changement fait aussi du bien mentalement... Quand je serai plus âgé, je repenserai à cette décision et je me dirai que sortir de ma zone de confort était le bon choix. »

« Croire en soi est un facteur important. Je me sens aussi bien que jamais ici. Nous jouerons au plus haut niveau dans les prochaines années », a affirmé le capitaine de l’Angleterre.

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Kompany et Kane poursuivent leur route ensemble

L’entraîneur et son attaquant vedette étant sur la même longueur d’onde, le Bayern semble en mesure de conserver une base tactique stable au cours des prochaines saisons.

Kompany s’appuiera sur l’engagement de Kane pour faire fonctionner le pressing de l’équipe et fluidifier son jeu offensif.

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Les deux hommes se concentrent désormais pleinement sur la défense de leurs titres nationaux et la conquête de titres européens.