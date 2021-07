Le onze type de l'Euro : les Italiens à l'honneur, Pogba seul Français nommé

L'UEFA vient de dévoiler son équipe type du championnat d'Europe des Nations. Elle est logiquement dominée par les représentants des deux finalistes.

Le rideau est tombé sur le championnat d’Europe 2020 (2021). C’est l’heure des bilans. Suite au dernier match du tournoi, qui a vu l’Italie se défaire de l’Angleterre aux tirs au but, l’UEFA a procédé à l’élaboration du onze idéal de cette compétition. Sans surprise, ce sont les Italiens et les Anglais qui sont les plus représentés.

Les Italiens et les Anglais ont la part du lion

Les nouveaux champions d’Europe sont au nombre de trois dans cette formation idéale. Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur de la compétition, est bien sûr présent. Au poste de portier, il a été préféré à Jordan Pickford, qui a pourtant encaissé moins de but.

En défense, on retrouve un autre azzurro, en l’occurrence Giorgio Chiellini. Pour compléter la paire axiale, il n’y a pas de Leonardo Bonucci en revanche. C’est Harry Maguire qui a été choisi. Pas immérité au vu de ce qu’aura montré l’arrière mancunien durant les sept matches des Three Lions. Son coéquipier au club Luke Shaw est aussi présent. Une belle récompense pour celui qui aura signé quatre gestes décisifs, dont le but de l’ouverture du score finale.

Sur le côté droit de la défense, Joakim Maehle est cité. Le joueur de l’Atalanta a été très en vue lors des sorties du Danemark et il n’est pas du tout étonnant de le voir mentionné. Il n’est pas le seul danois à figurer dans le onze puisque c’est aussi le cas de Kasper Dolberg. Le joueur de Nice a démarré l’Euro comme remplaçant, mais il a su ensuite conquérir sa place et inscrire trois buts.

Pogba sauve l’honneur des Français

Dans l’entrejeu, on retrouve deux joueurs qu’on n’a plus vus à partir des huitièmes de finale. Granit Xhaka, qui a été suspendu lors du quart contre l’Espagne, est associé à Paul Pogba. Ce dernier est le seul Français à être nommé. Et c’est déjà pas au mal au regard du décevant parcours des Bleus durant cette épreuve continentale.

Aux avant-postes, on retrouve Raheem Sterling. L’ailier anglais aurait pu être nommé joueur du tournoi si l’Angleterre avait conquis le Graal. Au lieu de cela, il doit donc se contenter de distinctions moins prestigieuses. Enrico Chiesa fait aussi partie de cet onze. L’attaquant de la Juventus a fini le tournoi en trombe et rien que pour cela il mérite tous les éloges.

Enfin, pour le poste de numéro 9, l’UEFA a choisi Cristiano Ronaldo. Une décision qui peut prêter à débat vu que CR7 n’a brillé que lors du premier tour et que sa sélection n’a pas dépassé le cap des 8es de finale. Cela étant, son titre du meilleur réalisateur de la compétition (avec 5 buts inscrits) légitime parfaitement sa présence dans cette équipe-type.