Le onze rentrant de l’Algérie contre l’Angola : Belmadi opère un choix fort au milieu

Le patron de l’Algérie, Djamel Belmadi, a dû faire quelques malheureux au moment de la composition de son onze pour Angola.

L’Algérie début ce lundi soir sa campagne de la CAN 2023. A Bouyaké, les doubles champions d’Afrique se mesurent à l’Angola pour le compte du Groupe D. Se rappelant qu’une entame à l’envers leur avait couté très cher en 2021, les Fennecs sont déterminés à bien négocier cette partie.

L’Algérie avec ses vieux briscards

Pour se donner les meilleures chances de réussir, Djamel Belmadi, le sélectionneur, a fait appel à un milieu de terrain très expérimenté. Alors qu’il dispute sa première CAN depuis 2017, le Lillois Nabil Bentaleb est titularisé d’entrée.

Dans l’entrejeu, Bentaleb sera associé à l'excellent Farès Chaibi. Le joueur de l'Eintracht Francfort s'est rendu indispensable aux yeux de son coach. Pour accompagner ce duo, on a fait confiance à Ismael Bennacer, le meilleur joueur de la CAN victorieuse en 2019. En revanche, Houssem Aouar, Sofiane Feghouli et Ramiz Zerrouki sont laissés sur le banc.

En attaque, et alors que le feu follet Mohamed Amine Amoura suspendu, c’est Baghdad Bounedjah qui est aligné en pointe. Il sera épaulé par son grand ami, Youcef Belaili, tandis que Riyad Mahrez évoluera comme d'habitude à droite. En revanche, et c'est une petite surprise, Islam Slimani démarre sur le banc.

Derrière, Ramy Bensebaini et Aissa Mandi demeurent indéboulonnables dans l’axe. Sur les côtés, Rayan Ait Nouri aura l’honneur de connaitre sa toute première apparition en Coupe d’Afrique, tandis qu’Youcef Atal sera son pendant sur l’autre flanc. Ce dernier garde la confiance du sélectionneur malgré ses ennuis judiciaires en France.

Dans les buts, c’est le Caennais Anthony Mandrea qui est aligné. C’est la première fois depuis la CAN 2010 que Rais M’Bolhi va rater un match des Verts pour une autre raison qu’une blessure.

Le onze de départ de l’Algérie contre l’Angola :

Mandrea; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri; Bentaleb, Bennacer, Chaibi; Belaili, Mahrez, Bounedjah.