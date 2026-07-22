Le onze idéal de la Coupe du monde... une surprise africaine et des absences qui font polémique

La sélection espagnole a imposé sa présence dans le onze idéal de la Coupe du monde 2026, choisi par le public via un vote sur le site officiel de la Fédération internationale de football « FIFA », en y plaçant 3 de ses stars de « La Roja », tandis que le poste de gardien de but a réservé une surprise.

Le onze retenu comprend Pedro Porro, Marc Cucurella et Rodri, en récompense des prestations remarquables offertes par le trio durant le tournoi, à l'issue duquel l'Espagne a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Selon le journal espagnol « AS », ce résultat a rappelé l'édition du Mondial 2010, lorsque le onze idéal comptait 5 joueurs de la sélection espagnole : Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Sergio Busquets et David Villa.

Vozinha vole la vedette

Les choix du public ont réservé une grande surprise avec le gardien de la sélection du Cap-Vert, Vozinha, en tête de la liste des meilleurs gardiens du tournoi, après avoir recueilli près de 40 % des voix, devançant l'Espagnol Unai Simón, lauréat du Gant d'or de la Coupe du monde.

Le onze n'a comporté aucun joueur des sélections arabes ayant participé à l'édition écoulée.

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Des absences qui font débat

Le onze a été marqué par l'absence de l'Anglais Harry Kane, bien qu'il figure parmi les joueurs ayant recueilli le plus de voix, tandis que la France a égalé l'Espagne avec 3 joueurs chacune dans le onze.

Le trio offensif Mbappé, Haaland et Messi a en outre capté plus de 20 % des voix pour chaque joueur, Mbappé arrivant en tête des joueurs ayant recueilli le plus de suffrages du public.

À l'inverse, l'absence du duo espagnol Pau Cubarsí et Aymeric Laporte a suscité une certaine polémique, mais Porro et Cucurella ont été les défenseurs ayant recueilli le plus de voix.

En revanche, la présence de Rodri, meilleur joueur du tournoi, ne faisait aucun doute, aux côtés de Bellingham et d'Olise, auteur du plus grand nombre de passes décisives du Mondial.

La Fédération internationale de football, en collaboration avec son sponsor officiel « Aramco », a offert au public du monde entier la possibilité de choisir les 11 meilleurs joueurs du tournoi via un vote sur le site de la « FIFA », avant l'annonce des résultats définitifs.

Le onze idéal du public à la Coupe du monde 2026

Gardien de but : Vozinha (Cap-Vert).

Ligne défensive : Pedro Porro (Espagne), Lisandro Martínez (Argentine), Dayot Upamecano (France), Marc Cucurella (Espagne).

Milieu de terrain : Rodri (Espagne), Michael Olise (France), Jude Bellingham (Angleterre).

Ligne offensive : Kylian Mbappé (France), Erling Haaland (Norvège), Lionel Messi (Argentine).