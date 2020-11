Le onze des Bleus : Griezmann et Giroud associés en attaque

Alors qu’on attendait le retour de Kylian Mbappé, la ligne d’attaque des Bleus face à la sera finalement composée de la doublette Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Didier Deschamps, le sélectionneur, leur a fait confiance, en revenant à un schéma en 4-4-2.

Le match étant sans enjeu majeur, car la qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations est déjà acquise, le technicien tricolore a choisi d’incorporer quelques remplaçants. Ainsi, Moussa Sissoko retrouve une place sur l’aile droite, tandis que Marcus Thuram sera son pendant à gauche. En revanche, le duo de milieux défensifs reste le même qu’au . Adrien Rabiot et Paul Pogba sont bien là, alors que le héros de Lisbonne, N’Golo Kanté, démarre sur le banc.

Le quatuor de derrière reste immuable. Hernandez, Pavard, Kimpembe et Varane ont tous ont été reconduits, tout comme le gardien Hugo Lloris. En somme, c’est une équipe de France assez compétitive qui se présentera à ce duel face aux Scandinaves.

Le onze de l’Equipe de France :

Lloris ; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez ; Sissoko, Pogba, Rabiot, Thuram ; Griezmann, Giroud.

