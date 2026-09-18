Comme l’indique le dernier épisode du podcast Bild « Bayern Insider », Marc-André ter Stegen abordera les prochains matches internationaux de la Ligue des nations en tant que numéro un.

Pour l’ouverture face aux Pays-Bas jeudi prochain, le gardien de 34 ans de l’Ajax Amsterdam devrait être titulaire et, au-delà de cette rencontre, ses chances de s’installer durablement dans le onze semblent également bonnes.

« J’ai entendu dire qu’il existait déjà un classement interne des gardiens », explique le journaliste de Bild Christian Falk. Derrière ter Stegen, Jonas Urbig du Bayern Munich est ainsi prévu comme numéro deux, tandis qu’Alexander Nübel (Besiktas) occupe pour l’instant la place de numéro trois en interne.

« Je pense que Jürgen Klopp a déjà fait ce choix avec un peu de vision. Si Manuel Neuer arrête l’été prochain, et c’est ce qui est attendu, alors Jonas Urbig sera le numéro un dans le but du Bayern. Et quand tu es le numéro un du FC Bayern, tu es aussi extrêmement en vue en équipe nationale et tu as une chance réelle de t’inviter dans la lutte pour la place de gardien à l’Euro. Je pense qu’il y aura un duel », poursuit Falk.

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Qui débutera dans le but de l’Allemagne en Ligue des nations ?

Klopp avait déjà laissé entendre lors de la conférence de presse de jeudi dernier qu’il comptait d’abord sur l’expérimenté ter Stegen, qui a souvent dû déclarer forfait par le passé en raison de blessures, comme gardien titulaire.

Derrière lui, le nouveau sélectionneur veut visiblement construire avec Urbig, afin de l’installer à long terme comme numéro un dans le but allemand. Le joueur de 23 ans évolue au FC Bayern Munich depuis la saison dernière, où il sert de doublure à Manuel Neuer tout en bénéficiant régulièrement de temps de jeu.

En plus de ter Stegen, Urbig et Nübel, Klopp avait également convoqué Noah Atubolu, de Francfort, et Finn Dahmen, d’Augsbourg, pour les matches de Ligue des nations. Une apparition pour l’un ou l’autre n’est toutefois envisageable qu’au plus tôt lors du troisième match contre la Serbie ainsi que du match retour contre la Grèce.