Le nom du Français Kevin Lamour a récemment été propulsé sur le devant de la scène, après qu'il s'est publiquement opposé au projet du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, bien qu'il occupe l'un des plus hauts postes exécutifs au sein de l'organisation.

Lamour est considéré comme l'un des dirigeants les plus en vue du football européen et mondial, ayant passé près de 20 ans dans les couloirs des instances footballistiques. Il est connu pour sa personnalité extrêmement discrète et son éloignement permanent des projecteurs, selon le journal« L'Équipe ».

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Qui est Kevin Lamour ?

Lamour est né dans la ville française de Brest en 1980. Âgé de 45 ans, il a grandi dans la commune de Gouesnou, dans la région Bretagne.

Son lien avec le football remonte à son père, Jean-Louis Lamour, qui a été gardien de but et entraîneur du club de Plabennec, avant de devenir officier de police, puis responsable de la sécurité de l'équipe de France.

Lamour est connu pour être l'une des personnalités les plus réservées du monde du football : il ne possède aucun compte sur les réseaux sociaux et n'a accordé aucune interview depuis 2009. La seule interview de sa vie avait été accordée au journal régional « Le Télégramme », pour répondre au souhait de son grand-père.

Le parcours professionnel

Lamour a débuté sa carrière au sein des institutions footballistiques en 2006, lorsqu'il a rejoint l'équipe de campagne de Michel Platini pour la présidence de l'Union européenne de football (UEFA), où il a travaillé comme stagiaire non rémunéré.

Après la victoire de Platini aux élections, il a pris le poste de directeur de son cabinet, avant de devenir secrétaire général adjoint de l'UEFA à partir de 2007, depuis le siège de l'instance dans la ville suisse de Nyon. Durant cette période, il a travaillé de près avec Gianni Infantino, lorsque ce dernier occupait le poste de secrétaire général de l'UEFA.

Le 1er novembre 2024, Lamour a rejoint la Fédération internationale de football (FIFA) pour occuper le poste de directeur des opérations (COO), devenant ainsi le troisième homme dans la structure administrative de l'instance, derrière le président Gianni Infantino et le secrétaire général Mattias Grafström.

Lamour assume de larges responsabilités au sein de la FIFA, comprenant la supervision des relations avec les fédérations nationales, ainsi que les affaires financières, juridiques, les ressources humaines, la communication et la technologie.

Sa position vis-à-vis d'Infantino

Le 31 juillet dernier, Lamour a adopté une position sans précédent, après avoir critiqué le projet de Gianni Infantino relatif à la vente de parts de la Coupe du monde, projet qui a finalement été abandonné.

Lamour a déclaré : « C'est le projet d'une seule personne... Il est même temps que les dirigeants politiques du football posent les bonnes questions et prennent les bonnes décisions. »

Il a poursuivi : « Les employés de la FIFA ont été trompés, et ils méritent mieux que le mépris et l'intimidation. Et si cela signifie que je vais perdre mon emploi, qu'il en soit ainsi. Je comprendrai et respecterai cette décision. Au moins, je dormirai l'esprit tranquille cette nuit. »

Le responsable français jouit d'une grande estime au sein des milieux footballistiques, plusieurs de ses anciens collègues, parmi lesquels Andriy Shevchenko, Lise Klaveness et Theodore Theodoridis, l'ayant décrit comme « une personne rare dans le monde du football », alliant la fermeté et la diplomatie, et préférant toujours travailler dans les coulisses, loin des projecteurs.