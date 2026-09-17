Le nouvel entraîneur de Trabzonspor : nous n'avons pas besoin de Salah à lui seul

Le club turc de Trabzonspor a annoncé ce jeudi l'engagement de l'entraîneur allemand Thomas Reis, après le limogeage de Fatih Tekke, en raison de mauvais résultats.

Le site de Trabzonspor a publié les déclarations de Reis, à l'issue de la signature du contrat. Il a ainsi déclaré : « Lorsque vous recevez une offre d'un grand club comme Trabzonspor, vous l'acceptez rapidement sans perdre trop de temps. Je ne pouvais pas refuser le projet que Trabzonspor m'a proposé. »

Il a ajouté : « J'ai également parlé avec la star égyptienne Mohamed Salah, et nous avons eu une conversation. Travailler avec un joueur de son niveau est peut-être l'une des plus belles choses qui puisse arriver à un entraîneur. »

Il a affirmé : « Mais nous n'avons pas seulement besoin de Salah pour gagner les matches, nous avons besoin de tous les joueurs. Nous avons besoin que nos onze joueurs travaillent tous très bien. Et nous lui demanderons aussi d'aider en défense de temps en temps. »

Il a poursuivi : « Bien sûr, je laisserai à Salah la liberté en attaque. Si nous parvenons à bien défendre, à récupérer rapidement le ballon, puis à le lui transmettre sans l'épuiser en courses répétées, nous profiterons assurément de sa créativité et de sa qualité. »

Il a souligné : « Quand vous regardez Salah de près et que vous voyez à quel point il souhaite aider l'équipe défensivement, vous comprenez l'importance de ce joueur. Il montre à quel point il veut réussir. »

Il a insisté : « J'ai toujours commencé ma carrière avec un état d'esprit fait de peu de paroles et de beaucoup de travail. Durant mon passage à Samsunspor, il y a eu des périodes où nous avons réussi à mener les transitions à bien, mais ce n'est qu'une option parmi celles que nous pouvons utiliser. Vous pouvez tirer parti de nombreux aspects. »

Il a conclu : « Si vous avez peur de disputer un grand match, vous ne devriez pas être ici. Cet endroit ne vous convient pas, et nous devons choisir les joueurs qui nous apporteront les victoires. Après la trêve internationale, nous disposerons de beaucoup plus de temps pour travailler. Et je peux vous promettre que nous travaillerons ensemble pour améliorer grandement la situation de notre équipe. »

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