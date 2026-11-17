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Tout juste nommé à la tête de Crystal Palace, Thomas Frank prépare une offensive pour attirer Bernardo Cueva, spécialiste des coups de pied arrêtés chez le rival Chelsea. Après avoir signé un contrat de deux ans et demi à Selhurst Park, l’entraîneur danois veut retrouver son ancien collègue de Brentford, mis à l’écart sous Xabi Alonso.

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Crystal Palace lorgne du côté de Stamford Bridge

Selon le Daily Mail, Crystal Palace se prépare à approcher Chelsea pour faire venir Cueva, entraîneur mexicain de 39 ans, dans le nouveau staff de Frank, dans le sud de Londres. Sans poste depuis son licenciement par Tottenham Hotspur en février, Frank a été présenté par la lanterne rouge de Premier League et a accepté une baisse de salaire importante par rapport à ce qu’il percevait à Tottenham, même s’il gagnera davantage que son prédécesseur, Pierre Sage. Lors de ses passages à Brentford et Tottenham, le Danois a affiché un taux de victoires de 34 % en 178 matches de première division.

Le nouvel entraîneur exprime sa fierté à son arrivée

Frank succède à Sage, limogé la semaine dernière après n’avoir remporté que deux de ses dix matches de championnat à la tête de l’équipe. Le Danois a fait part de son enthousiasme au moment de prendre les rênes du club à Selhurst Park.

Après sa présentation, le nouvel entraîneur de Palace a déclaré : « C’est un honneur d’être ici et de diriger ce fantastique club de football. J’ai vraiment, vraiment hâte de commencer. »

« Crystal Palace est un club emblématique en Angleterre et en Premier League. Je ferai tout mon possible pour aider et soutenir les joueurs et toutes les personnes qui travaillent ici, et j’ai vraiment hâte de les rencontrer. »

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Le spécialiste des coups de pied arrêtés marginalisé dans l’ouest de Londres

Cueva a auparavant travaillé au sein du club mexicain de Chivas et auprès de l’équipe nationale masculine de Norvège avant de rejoindre Brentford en 2020. Il y a aidé l’équipe de Frank à monter en Premier League et a obtenu une licence UEFA Pro auprès de la Football Association. Chelsea a versé environ 1 million de livres sterling d’indemnité pour le recruter en 2024 et combler le vide laissé par le départ d’Anthony Barry au Bayern Munich.

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Cependant, Daily Mail Sport a révélé l’été dernier que les fonctions de Cueva avaient changé après deux saisons, lorsque l’équipe de Xabi Alonso a recruté Austin MacPhee en provenance d’Aston Villa pour diriger le travail sur les coups de pied arrêtés. Bien que des sources au sein du club aient insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une rétrogradation et que Cueva figure toujours sur son site internet comme analyste technique de l’équipe première, il n’a été aperçu ni aux entraînements à Cobham ni à Stamford Bridge les jours de match, tandis qu’il occupe un poste d’analyste en coulisses.

Un derby londonien en perspective ajoute à l’intrigue

Si Crystal Palace parvient à s’entendre avec son voisin londonien sur une indemnité, Cueva retrouvera un rôle important sur le bord du terrain aux côtés de son ancien entraîneur, alors que Palace lutte pour son maintien dans l’élite. Les négociations entre les deux clubs ajouteront encore à l’intérêt de leur prochaine rencontre de Premier League dans l’ouest de Londres. Frank doit emmener sa nouvelle équipe à Stamford Bridge pour affronter le Chelsea d’Alonso dans deux semaines, le mercredi 2 décembre.