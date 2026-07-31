La crise du Real Madrid liée à l'effectif s'est aggravée après l'annonce de la signature du jeune attaquant Carlos Espi, le club merengue étant désormais tenu de libérer de nouvelles places dans son groupe s'il veut boucler les gros dossiers qu'il lui reste à finaliser durant le mercato estival.

Le Real Madrid avait annoncé, hier jeudi en soirée, être parvenu à un accord avec Levante pour recruter Espi avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2031.

Des informations de presse avaient indiqué un peu plus tôt que Gonzalo García était en passe de rejoindre Fulham, en Angleterre, pour évoluer sous les ordres de son ancien entraîneur Álvaro Arbeloa, ce qui laissait une place vacante.

Mais après l'enregistrement d'Espi, l'effectif du Real Madrid a atteint le maximum autorisé, à savoir 25 joueurs pour l'équipe première, ce qui contraint la direction à se séparer de joueurs si elle réussit à finaliser les deux transferts de Yan Diomandé et de Rodri, qui figurent en tête des priorités du club cet été, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo».

Un effectif au complet

L'équipe compte actuellement les gardiens Thibaut Courtois et Andriy Lunin, ainsi que 10 défenseurs : Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Éder Militão, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy et Dean Huijsen.

Au milieu de terrain, le groupe comprend Jude Bellingham, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Bernardo Silva.

En attaque, on retrouve Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Gonzalo García, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz et Franco Mastantuono.

Bien que le transfert de Gonzalo à Fulham permette à Espi d'obtenir sa place dans l'effectif, le club sera tout de même contraint de se séparer d'un autre joueur en cas de signature de l'une de ses deux principales cibles, Diomandé ou Rodri, et il devra se défaire de plusieurs joueurs s'il parvient à les recruter tous les deux.

La situation de Mastantuono n'est plus la même

Les complications de la situation s'accentuent aussi en raison du cas de l'Argentin Franco Mastantuono, qui ne peut plus être enregistré comme joueur de l'équipe réserve - comme ce fut le cas la saison passée - après avoir dépassé le nombre d'apparitions autorisées avec l'équipe première durant la saison écoulée, occupant ainsi une place à part entière dans l'effectif.

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Au-delà de Mastantuono, le Real Madrid va se retrouver face à des décisions difficiles dans les prochains jours, puisqu'il sera tenu de régler le dossier des départs avant la fermeture du mercato, s'il veut mener à bien ses plans pour renforcer ses rangs avec ses cibles les plus en vue du marché estival.