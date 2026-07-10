Jorge Jesus a été présenté vendredi comme le nouveau sélectionneur du Portugal. Lors de la conférence de presse qui a suivi, l’entraîneur de 71 ans a affirmé ne pas se laisser impressionner par les « grands noms », en réponse aux questions sur la situation de Cristiano Ronaldo (41 ans).

Le Portugal a déçu lors de la dernière Coupe du monde. Sous la direction de Roberto Martínez, l’équipe s’est extirpée du groupe avec une victoire contre l’Ouzbékistan et deux nuls face à la République démocratique du Congo et la Colombie.

Les Portugais ont éliminé la Croatie (2-1) grâce à un fait de jeu controversé en fin de match, avant de s’incliner avec désespoir en huitièmes de finale contre l’Espagne, but encaissé dans le temps additionnel (1-0).

Impuissant, le Portugal a été éliminé sans gloire, entraînant le limogeage de Martínez. Jesus doit désormais remettre la Seleção das Quinas sur les rails. La grande question porte sur sa politique de sélection, mais le technicien ne se laisse pas impressionner par les grands noms.

« Notre effectif a une moyenne d’âge de 28 ans. Cela ne me pose aucun problème. L’essentiel, c’est la valeur. Si vous avez 17 ou 18 ans et que vous avez du talent, vous intégrez l’équipe. De plus, douze joueurs ont déjà travaillé avec moi. »

Il a ainsi côtoyé Ronaldo la saison passée à Al-Nassr. « Je ne le juge pas en fonction de son âge. Il s’est entraîné avec moi pendant un an. Il n’a pas eu de blessures. Il parcourait huit kilomètres par match, ce qui est très bien pour un attaquant. »

« Ses statistiques me donnaient le sentiment que je pouvais compter sur lui. Si je pensais qu’il devait jouer, il jouait. Si je pensais qu’il ne devait pas jouer, je ne le faisais même pas entrer, ni ne le mettais sur le banc. »

Interrogé sur la gestion de Ronaldo par Martínez, Jesus a reconnu que son prédécesseur maintenait souvent le quintuple Ballon d’Or sur la pelouse au détriment de l’équipe, alors qu’un joueur frais comme Gonçalo Ramos aurait pu faire la différence.

« C’est le match qui prime », tranche Jesus. « Seules les performances comptent. Si un joueur n’est pas au niveau, quel qu’il soit, je le remplace. Le nom ne veut rien dire. J’ai déjà entraîné deux des meilleurs joueurs du monde. »

« Je ne coacherai pas le troisième, Messi. J’ai entraîné Ronaldo et j’ai entraîné Neymar. Un jour, j’ai dit à Neymar : “Toi, c’est fini.” Ce que je pense être le mieux pour l’équipe nationale, c’est ce qui se passera », conclut Jesus, qui a dirigé Neymar pendant un an et demi à Al-Hilal.