Nouveaux problèmes dans le dossier du stade concernant l’AC Milan et l’Inter. Le quotidien La Verità révèle une situation qui pourrait ralentir, et même dans le pire des cas stopper, les projets des propriétaires milanais concernant le nouveau stade. Comme on le sait, l’AC Milan et l’Inter, via la société Stadio San Siro Spa, ont acheté le terrain de San Siro et les zones environnantes à la mairie de Milan en novembre 2025, et c’est ce document qui est désormais contesté.





Selon cette reconstitution, un citoyen privé a déposé un recours par l’intermédiaire de l’avocat Braghò, contestant l’acte de vente de la mairie de Milan envers l’AC Milan et l’Inter. L’acte de vente de l’enceinte a été formalisé le 5 novembre, cinq jours avant que ne s’active sur San Siro la clause d’inaliénabilité qui aurait empêché toute possibilité de vente ou de démolition de l’enceinte. Palazzo Marino a donc été assigné en justice par ce citoyen pour avoir volontairement anticipé la vente avant les 70 ans du stade, ce qui aurait déclenché la clause susmentionnée. La position de la mairie serait également aggravée par le fait que, dans les jours précédant l’acte, des signalements avaient suggéré de reporter la signature à titre de précaution.