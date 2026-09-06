Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
cm grafica san siro inter milan scaroni marotta

Traduit par

Le nouveau San Siro risque un nouveau ralentissement : la commune assignée en justice pour la cession

Milan AC

Nouveaux problèmes dans le dossier du stade concernant l’AC Milan et l’Inter. Le quotidien La Verità révèle une situation qui pourrait ralentir, et même dans le pire des cas stopper, les projets des propriétaires milanais concernant le nouveau stade. Comme on le sait, l’AC Milan et l’Inter, via la société Stadio San Siro Spa, ont acheté le terrain de San Siro et les zones environnantes à la mairie de Milan en novembre 2025, et c’est ce document qui est désormais contesté.


Selon cette reconstitution, un citoyen privé a déposé un recours par l’intermédiaire de l’avocat Braghò, contestant l’acte de vente de la mairie de Milan envers l’AC Milan et l’Inter. L’acte de vente de l’enceinte a été formalisé le 5 novembre, cinq jours avant que ne s’active sur San Siro la clause d’inaliénabilité qui aurait empêché toute possibilité de vente ou de démolition de l’enceinte. Palazzo Marino a donc été assigné en justice par ce citoyen pour avoir volontairement anticipé la vente avant les 70 ans du stade, ce qui aurait déclenché la clause susmentionnée. La position de la mairie serait également aggravée par le fait que, dans les jours précédant l’acte, des signalements avaient suggéré de reporter la signature à titre de précaution.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google