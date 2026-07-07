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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le nouveau rival de Messi… Les tirs au but permettent à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde après 72 ans d’absence

Suisse vs Colombie
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Argentine vs À déterminer
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Argentine vs Égypte
Égypte
L. Messi
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Canada
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É.-U.
Égypte

L'équipe d'Argentine connaît désormais son prochain adversaire en Coupe du monde.

L’équipe nationale suisse a retrouvé les quarts de finale de la Coupe du monde, 72 ans après sa dernière participation à ce stade de la compétition, grâce à sa victoire aux tirs au but face à la Colombie en huitièmes de finale.

Les Suisses ont éliminé la Colombie aux tirs au but, mardi soir au BC Place de Vancouver (Canada), après un match nul et vierge à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La rencontre, très équilibrée, a offert peu d’occasions franches ; le score est resté nul et vierge à la fin du temps réglementaire, puis à l’issue des prolongations, avant que la séance de tirs au but ne tranche l’affrontement.

La Suisse atteint ainsi les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 72 ans, soit depuis l’édition qu’elle avait organisée en 1954 avant de tomber face à l’Autriche.

Elle affrontera l’Argentine de Lionel Messi, qualifiée après sa victoire 3-2 face à l’Égypte, dimanche prochain au stade de Kansas City.

La Suisse devient ainsi la huitième et dernière formation à rejoindre les quarts de finale, après le Maroc, la France, l’Angleterre, la Norvège, l’Espagne, la Belgique et l’Argentine.


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