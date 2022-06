Le nouveau propriétaire de Chelsea aurait contacté Cristiano Ronaldo

Tedd Boehly, le nouveau patron de Chelsea, songerait à recruter la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pourrait surprendre le monde du football en quittant Manchester United pour le club rival de Chelsea cet été.

La star portugaise n'est revenue à Old Trafford que l'année dernière, pour 20M€ en provenance de la Juventus, et malgré les difficultés de Manchester United, il a continué à marquer des buts. Les Red Devils ont connu une campagne décevante sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer et de Ralf Rangnick, enregistrant le pire bilan de leur histoire en Premier League.

Ronaldo, d'un cador de Premier League vers un autre

Ronaldo a donc été l'une des rares satisfactions du club, terminant meilleur buteur avec 24 buts en 38 matches. Et cela semble avoir été suffisant pour intéresser le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, qui a discuté de la possibilité de signer le joueur avec son agent Jorge Mendes.

L'article continue ci-dessous

Selon The Athletic, le nouveau propriétaire des Blues aurait rencontré Mendes au Portugal la semaine dernière pour discuter d'un éventuel transfert de Ronaldo.

Le nouveau manager de United, Erik ten Hag, a insisté sur le fait qu'il comptait Ronaldo pour la saison à venir, mais le joueur de 37 ans est considéré comme inadapté à son style de football à haute pression et à haute intensité.

Ronaldo a aussi été annoncé Bayern Munich ces derniers jours, mais un transfert à Stamford Bridge pourrait être plus plausible, alors qu'il ne lui reste que 12 mois de contrat.