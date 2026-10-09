Le nouveau président d'Al-Nassr menace le rêve de João Félix : quelle est la position du Barça ?

Le retour du Portugais João Félix à Barcelone ne s'annonce pas simple, dans la mesure où la direction d'Al-Nassr souhaite conserver le joueur plus longtemps, en activant une clause permettant de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires.

Selon ce qu'a rapporté le site "Foot Mercato", citant le journal espagnol "Sport", Ahmed Al-Sultan, le nouveau président d'Al-Nassr qui a pris ses fonctions mardi dernier en succédant à Abdullah Al-Majed, souhaite activer la clause de prolongation automatique du contrat de Félix, qui est entré dans sa dernière année selon la durée du contrat garantie. En parallèle, l'entourage du joueur a commencé à s'activer en vue d'un éventuel retour au club catalan.

La nouvelle direction cherche, d'après le rapport, à conserver Félix sur le long terme, avec la possibilité de lui confier un rôle central dans le projet d'Al-Nassr lors de la prochaine étape, pour qu'il devienne l'un des visages majeurs de l'équipe à mesure que Cristiano Ronaldo avance dans sa carrière et se rapproche progressivement de son retrait de la scène.

Cette démarche pourrait compliquer les efforts de l'attaquant portugais pour revenir rapidement sur les pelouses européennes, surtout si Al-Nassr décide d'activer la clause de prolongation prévue dans son contrat.

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Félix avait déjà porté le maillot de Barcelone lors de la saison 2023-2024, lorsqu'il avait rejoint l'équipe sous forme de prêt en provenance de l'Atlético Madrid. Le joueur avait alors disputé 44 matchs, au cours desquels il avait inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives.

Malgré l'irrégularité de son niveau à certaines périodes, Félix a gardé des souvenirs positifs de son expérience en Catalogne, et il n'a pas caché son attachement au club et son souhait d'y revenir.

Mais Barcelone, selon le rapport, ne place pas la récupération du joueur parmi ses priorités sur le marché des transferts de l'été 2027, même s'il pourrait considérer son retour comme une opportunité disponible sur le marché, d'autant que l'équipe dispose déjà de plusieurs options sur le front de l'attaque.

La liste des noms capables d'occuper les rôles offensifs dans lesquels Félix excelle comprend aussi bien Fermín López que Dani Olmo, aux côtés de Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon sur les ailes.