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Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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« Le nouveau Mila »… Des statistiques historiques pour Mahrez après son doublé en Autriche

Algérie vs Autriche
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R. Mahrez
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La star de l'Al-Ahli saoudien a guidé les siens jusqu'aux 32es de finale.

Riyad Mahrez a une nouvelle fois marqué l’histoire du football algérien en inscrivant les deux buts de la sélection lors du match nul spectaculaire (3-3) face à l’Autriche, ce dimanche matin (heure de Greenwich), lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Mahrez devient ainsi le premier joueur algérien à atteindre 11 buts dans les grandes compétitions (9 en Coupe d’Afrique des nations et 2 en Coupe du monde).

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Le capitaine des « Guerriers du désert » est également devenu le deuxième footballeur algérien à réaliser un doublé en Coupe du monde, après Salih Assad, auteur d’un exploit similaire face au Chili lors de la Coupe du monde 1982, conclue sur une victoire 3-2 de l’Algérie.

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À 35 ans et 4 mois, il devient le deuxième joueur africain le plus âgé à réaliser un doublé en Coupe du monde, derrière la légende camerounaise Roger Milla, auteur de deux doublés lors du Mondial 1990 à l’âge de 38 ans, selon le site français « stats foot ».

Grâce au match nul entre l’Algérie et l’Autriche, les deux équipes se qualifient pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 : les Verts défieront la Suisse, tandis que la sélection européenne sera opposée à l’Espagne.


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