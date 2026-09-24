Le nouveau Manuel Neuer ? Pourquoi Jurgen Klopp et Andreas Kopke soutiennent le jeune talent du Bayern Munich Jonas Urbig pour lui ravir le maillot de n°1 de la DFB à Marc-Andre ter Stegen

Klopp passe à l’action alors que Ter Stegen prend du galon

Alors que Jurgen Klopp se prépare à emmener l’Allemagne vers un nouveau chapitre, avec en point de départ un affrontement de Ligue des nations contre les Pays-Bas à Amsterdam, la hiérarchie des gardiens a pris une forme définitive, bien que temporaire. Après des années passées dans l’ombre de Manuel Neuer, le gardien de l’Ajax Marc-Andre ter Stegen a officiellement été installé comme nouveau numéro un intérimaire. Une décision qui reflète à la fois le pedigree de Ter Stegen et le vide laissé par la retraite internationale de Neuer, même si Klopp a pris soin de ne pas lui promettre le maillot sur le long terme. La position du sélectionneur se veut pragmatique : il reconnaît que, si l’ancien joueur de Barcelone est l’homme du moment, le paysage pour le Championnat d’Europe 2028 reste totalement ouvert.

L’ancien entraîneur des gardiens de la DFB, Andreas Kopke, a apporté son soutien à cette approche équilibrée, estimant qu’accorder des garanties à vie serait une erreur dans un environnement aussi compétitif. Klopp a expliqué son choix de nommer Ter Stegen numéro un pour le moment, une décision que Kopke juge tout à fait logique compte tenu des circonstances actuelles. Kopke, qui a travaillé avec la sélection nationale pendant près de deux décennies, comprend les complexités de la gestion de gardiens de très haut niveau et estime que la stratégie de Klopp permet à l’équipe de se concentrer sur les objectifs immédiats en Ligue des nations tout en gardant un œil attentif sur la nouvelle génération de talents en train d’éclore dans les meilleurs championnats d’Europe.

L’ascension de Jonas Urbig et le lien avec le Bayern

Alors que Ter Stegen savoure son moment de lumière, l’agitation autour de Jonas Urbig, du Bayern Munich, devient impossible à ignorer. Le jeune gardien a déjà reçu les éloges appuyés de son entraîneur en club, Vincent Kompany, qui a livré une prédiction audacieuse concernant l’avenir international du joueur. Kompany a été catégorique dans son évaluation, déclarant : « Si quelqu’un pense qu’il ne deviendra pas le numéro un de l’Allemagne à un moment donné, alors... alors je crois qu’il... qu’il commet une grosse erreur. Le garçon sera numéro un un jour. » Ce soutien venu de l’Allianz Arena a alimenté les spéculations selon lesquelles Urbig pourrait suivre la voie traditionnelle des gardiens du Bayern dominant la hiérarchie de la sélection nationale.

Kopke reconnaît cette tendance historique, mais estime qu’un certain degré de patience est nécessaire avant qu’Urbig ne puisse pleinement déloger les titulaires expérimentés. Il a souligné que, même s’il existe des « signes historiques » selon lesquels le numéro un du Bayern devient naturellement le premier choix de la DFB, le calendrier n’est pas encore gravé dans le marbre. Le technicien chevronné a mis en avant le fait que Ter Stegen pourrait de manière réaliste conserver sa place jusqu’au prochain grand tournoi si ses performances restent d’élite. « Si Marc tient superbement le coup, il pourrait n’y avoir absolument aucune raison de changer avant l’Euro. Laisser l’expérimenté Ter Stegen disputer l’Euro 2028 et confier ensuite le poste à Urbig ou à un autre candidat serait aussi un scénario possible », a réfléchi Kopke, en pesant l’équilibre entre expérience et potentiel.

Analyse des qualités du prétendant dans le style de Neuer

Ce qui fait d’Urbig un espoir si fascinant pour l’équipe nationale allemande, c’est sa ressemblance stylistique avec l’homme qu’il est pressenti pour remplacer à terme. Kopke a été particulièrement impressionné par la manière dont le jeune joueur se comporte malgré un manque de temps de jeu régulier chaque semaine, comparant son sang-froid à celui de Manuel Neuer. Dans un entretien accordé au Suddeutsche Zeitung, Kopke a détaillé les traits précis qui distinguent Urbig : « Deux choses ressortent. Son jeu de gardien va clairement dans la direction de Manuel Neuer, son style offensif ou sa manière de distribuer les ballons au pied. Mais surtout, je suis impressionné par le fait qu’il affiche de manière fiable son haut niveau, même s’il ne joue qu’une fois toutes les quelques semaines. »

Cette capacité à performer « à froid » est un don rare que Kopke dit n’avoir auparavant observé que chez les tout meilleurs gardiens. Il a développé cette solidité mentale particulière en ajoutant : « C’est tout un art, surtout pour un gardien aussi jeune qui a en réalité besoin de temps de jeu pour se développer. Quand Manu devait faire une pause, ce n’était pas un si grand problème ; je savais qu’il n’avait pas besoin de beaucoup, son jeu était solide et revenait immédiatement. Mais le fait qu’Urbig apparaisse toujours après toutes ces pauses comme si elles n’avaient jamais existé, je trouve cela remarquable. Je lui promets un grand avenir. » Pour un gardien de sélection, qui passe souvent plusieurs semaines entre deux rassemblements internationaux, cette qualité précise est sans doute l’atout le plus précieux qu’un joueur puisse posséder.

Une lutte très dense pour les gants de la DFB

Malgré l’engouement autour d’Urbig, il n’est pas le seul à mettre la pression sur Ter Stegen. La concurrence pour le but allemand est peut-être aussi féroce qu’elle ne l’a jamais été, avec plusieurs noms établis et étoiles montantes qui se battent pour être reconnus. Kopke a indiqué que le transfert d’Alex Nubel à Besiktas a relancé sa carrière, en notant : « Avec Alex Nubel, tout le monde est heureux à Istanbul en ce moment. Pour lui, la régularité est la question clé ; s’il l’intègre à son jeu, il reste pour moi un candidat. Et avec Jonas Urbig, cela dépendra certainement du fait qu’il joue 15 matches par saison ou 25. » La bataille n’est plus un duel à deux, mais une audition à plusieurs niveaux pour l’ère post-Neuer.

La situation met aussi en lumière la malchance d’une génération précédente de gardiens qui s’est retrouvée bloquée par la grandeur de Neuer. Kopke est revenu sur les carrières de Bernd Leno et Kevin Trapp, les qualifiant de « super gardiens » qui étaient simplement « nés à la mauvaise époque ». Avec Neuer désormais hors du tableau, la porte s’est enfin ouverte en grand, mais la fenêtre d’opportunité pour les prétendants plus âgés comme Ter Stegen pourrait être plus courte qu’ils ne l’espéraient si Urbig poursuit sa progression fulgurante. « Nous avons vu ce qui peut se passer en deux ans. Personne ne pourra donner à Marc une garantie pour le but à l’Euro, je pense que la solution de Jurgen Klopp est très sensée », a conclu Kopke, renforçant l’idée que le maillot de la DFB doit se mériter à chaque journée de match.