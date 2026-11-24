Partager Suivez GOAL sur Google

Le nouveau manager de Manchester United, Mauricio Pochettino, envisagerait de recruter cet été Mathis Albert, prodige américain de 17 ans frustré au Borussia Dortmund. Après avoir travaillé avec l’attaquant très prometteur à la tête des États-Unis, l’Argentin pourrait lui ouvrir les portes d’Old Trafford si son temps de jeu reste limité en Allemagne.

Publicité

Pochettino suit un jeune joueur frustré à Dortmund

Selon Sky Germany, Pochettino pourrait pousser Manchester United à recruter Albert, faute de temps de jeu régulier pour ce dernier à Dortmund. Le talent offensif de 17 ans n’a disputé que 128 minutes en trois apparitions cette saison, une situation sportive qui suscite son mécontentement. Il a bénéficié d’une rare entrée en jeu samedi, à la 72e minute de la victoire 1-0 de Dortmund contre le Borussia Mönchengladbach .

L’Argentin apprécie le jeune attaquant américain

Pochettino connaît bien les qualités d’Albert : il l’a accompagné à ses débuts et lui a offert sa première convocation en équipe première lorsqu’il était sélectionneur des États-Unis. Depuis sa récente nomination à Old Trafford , leur relation a pris une nouvelle dimension alors que Manchester United prépare l’avenir.

Selon le média, Pochettino garde une haute estime de son ancien joueur en sélection et estime qu’« Albert doit jouer » pour réaliser son potentiel. Si la situation du jeune joueur en Bundesliga ne s’améliore pas dans les prochains mois, l’entraîneur argentin pourrait lui offrir la possibilité de jouer plus régulièrement en équipe première en Angleterre.

Le jeune joueur a déjà établi un record avec les États-Unis

Considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation de Dortmund, Albert attend encore de véritablement percer en équipe première en Allemagne. Toutes compétitions confondues, il a disputé quatre matches avec l’équipe première du BVB. Sa seule titularisation à ce jour remonte au premier tour de la Coupe d’Allemagne, début septembre.

Publicité Publicité

En sélection, en revanche, il compte déjà cinq apparitions avec les États-Unis. Le 30 septembre 2026, il a marqué lors d’une victoire 4-2 contre le Chili, à 17 ans et 131 jours , devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection américaine dès sa deuxième apparition. Cavan Sullivan a toutefois battu ce record quatre jours plus tard face au Mexique, à 17 ans et six jours.

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le mercato estival pourrait être décisif

Un transfert cet hiver est pour l’heure exclu : selon le média allemand, Albert veut d’abord voir comment se déroule la suite de la saison. Il observera attentivement son temps de jeu à Dortmund au cours des prochains mois avant de décider de la suite. Si sa frustration persiste, Pochettino et Manchester United sont prêts à passer concrètement à l’action cet été.