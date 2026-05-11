Le nouveau maillot alternatif du Mexique, conçu par adidas, rend hommage à l’histoire de la Coupe du monde avec audace

Le Mexique et adidas ont dévoilé un nouveau maillot third pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce maillot rend hommage au rôle pionnier du pays, qui a accueilli la compétition à trois reprises.

Conçu autour du concept « Mexican Wa(y)ve », le maillot arbore un motif graphique « MX » ton sur ton, agrémenté d’un logo adidas Originals Trèfle rétro et de la broderie « Somos México » (« Nous sommes le Mexique »).

Conçu comme un symbole d’unité entre les joueurs et les supporters, il célèbre l’identité mexicaine et la culture du football à l’aune d’une Coupe du monde à domicile.

« Ce nouveau maillot incarne bien plus qu’une simple innovation esthétique ; il matérialise l’esprit mexicain dans chaque fil », déclare Pablo Cavallaro, directeur principal de l’activation de marque chez adidas Mexique.

En parallèle, adidas dévoile une ligne lifestyle en collaboration avec Someone Somewhere, mettant en lumière des détails artisanaux réalisés par des femmes artisanes de la Sierra Norte, à Puebla. La collection inclut une édition spéciale « Artisan JSY » du maillot, ornée de broderies et dotée d’un col polo.

adidas

Le Mexique arborera son nouveau maillot third pour la première fois lors du match contre l’équipe nationale du Ghana le 22 mai. Ce maillot est d’ores et déjà disponible chez adidas, Fanatics et chez certains revendeurs.

Boutique : Troisième tenue du Mexique pour la Coupe du monde 2026

La commercialisation du maillot, déjà proposée par adidas, Fanatics et chez certains revendeurs, débutera officiellement le 11 mai 2026.

Les stocks étant limités, notamment pour les éditions lifestyle issues de collaborations, les experts s’attendent à une vente éclair.

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