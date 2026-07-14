Le nouveau joueur de Manchester United a réussi sa visite médicale

Le milieu de terrain belge Youri Tielemans a réussi sa visite médicale et va s'engager officiellement avec Manchester United dans la journée.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le milieu de terrain belge Youri Tielemans a passé sa visite médicale et doit signer ce jour avec Manchester United.

Il précise : « Le contrat de Tielemans avec les Red Devils s’étendra jusqu’en juin 2031, pour une durée de cinq ans… Le transfert est conclu et finalisé. »

Romano avait précédemment révélé que Manchester United avait activé la clause libératoire de 41 millions d’euros auprès d’Aston Villa et trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain belge.

Âgé de 29 ans, Tielemans était lié à Aston Villa jusqu’en 2028, après avoir rejoint les Villans en 2023 en provenance de Leicester City.



