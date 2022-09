Le nouveau Bernabeu va rapporter des milliards au Real Madrid

Le nouveau Santiago Bernabéu, sauf contretemps de dernière minute, devrait être pleinement opérationnel à partir de la saison 2023-24.

La guerre en Ukraine ayant eu un impact sur certains problèmes de chaîne d'approvisionnement en matériaux. Le Real Madrid espère que le nouveau stade permettra au club de générer plus d'un million d'euros de revenus, ce qui représenterait une augmentation significative des finances du club après le dernier exercice financier qui a vu le club générer 822 000 euros.

Pour atteindre cet objectif, le club a fait appel aux services de Sixth Street et Legends. Le premier est un fonds d'investissement qui détient 51% du second, Legends étant une société spécialisée dans l'exploitation de sites sportifs de grande envergure. Madrid a reçu 360 millions d'euros après avoir conclu l'accord avec Sixth Street et en échange, le club de Liga donnera à Sixth Street 30% des bénéfices générés par le nouveau Santiago Bernabéu grâce au travail de Legends pendant les 20 prochaines années.

Lors de la conclusion de l'accord, le président madrilène Florentino Perez a déclaré : "La transformation du stade Santiago Bernabéu sera un tournant dans l'histoire du Real Madrid. Cette alliance avec Sixth Street et Legends, leaders mondiaux dans leurs disciplines respectives, sera fondamentale pour offrir des expériences uniques dans un stade où de multiples événements pourront être accueillis tout au long de l'année."

"Le Santiago Bernabéu du Real Madrid est un lieu sacré dans le monde du football, et nous sommes honorés de nous joindre à ce partenariat pour investir dans la vision stratégique innovante et à long terme qui a guidé le succès constant du club au cours de son histoire légendaire", a déclaré Alan Waxman, cofondateur et PDG de Sixth Street.

Plus tôt cet été, Sixth Street a facilité l'un des fameux "leviers" ou plancas activés par le Barça, en échangeant 207,5 millions d'euros contre 10% des droits télévisuels du Barça pour les 25 prochaines années.

Sur son site Web, Legends présente désormais le Real Madrid comme l'un de ses partenaires officiels. La société supervise également le stade So-Fi de Los Angeles, le stade Tottenham Hotspur et le stade Allegiant de Las Vegas. La société travaille également en tant que partenaire de diverses institutions sportives telles que les Yankees de New York, l'équipe de la NFL Dallas Cowboys, l'UFC et le rugby anglais.

L'objectif de Florentino Pérez est de transformer le nouveau Santiago Bernabeú en un espace unique, où des événements auront lieu 365 jours par an (concerts, matchs de basket, matchs de la NFL...). Il estime que la triple alliance avec Legends et Sixth Street devrait être le tremplin idéal pour faire de cet objectif une réalité.