Le nouveau ballon officiel de la Premier League pour la saison 2026-2027, conçu par PUMA, a été dévoilé

À l’aube de la saison 2026-2027 de Premier League, dont le coup d’envoi est fixé au 22 août 2026, PUMA dévoile le ballon officiel.

Baptisé STELLAR NITRO ULTIMATE, ce ballon serait, d’après la marque, le plus avancé techniquement que PUMA ait jamais conçu pour la ligue de football la plus regardée au monde.

Son noyau NITROFOAM, une mousse innovante enrichie en azote développée par PUMA, restitue davantage d’énergie à l’impact. Résultat : les touches, les passes et les frappes jaillissent du pied avec une vitesse et une réactivité inégalées.

PUMA

Déjà ballon officiel de LaLiga et de la Serie A, il s’impose désormais en Premier League, faisant de lui la référence dans trois des plus grands championnats mondiaux.

Chaque composant a été pensé pour optimiser la réactivité : une construction 4+4 panneaux équilibre le flux d’air et réduit la traînée pour un vol plus précis, tandis que la surface extérieure, plus rugueuse et gaufrée, permet au ballon de fendre l’air en conservant vitesse et stabilité sur toute sa trajectoire.

PUMA

Esthétiquement, des panneaux graphiques audacieux – rose, bleu sarcelle, bleu et violet foncé – traversent une base blanche épurée pour une visibilité immédiate sur le terrain et une présence marquée lors des plus grandes affiches de Premier League.

Le ballon effectuera ses débuts sur les terrains lors des matchs de pré-saison de la Premier League avant l’exercice 2026-2027, puis sera officiellement lancé lors du match d’ouverture du championnat.

Le nouveau ballon de match STELLAR NITRO est désormais disponible à l’achat en ligne sur le site officiel de PUMA.



