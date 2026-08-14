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imago-sport-1081063591.jpgAbdullah Ahmed

Traduit par

Le nouveau Al-Hilal d'Inzaghi : comment il a écrasé Al-Faisaly en 45 minutes de spectacle

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le "Leader" a affiché un visage terrifiant pour ses adversaires

Al-Hilal a offert un spectacle footballistique séduisant lors de ses 45 premières minutes de la nouvelle saison de Roshn Saudi League, avec une prestation dont peu l'avaient vu capable tout au long de la saison passée sous la houlette de son entraîneur italien Simone Inzaghi.

Al-Hilal a terminé la première mi-temps en menant face à Al-Faisaly sur le score de 3-0, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de Roshn Saudi League.

Le club a inscrit ses trois buts en seulement 9 minutes, avec deux penalties transformés par l'attaquant français Karim Benzema et le milieu de terrain portugais Ruben Neves, et entre les deux une frappe de l'intérieur de la surface de réparation signée de l'ailier brésilien Malcom.

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Durant la première mi-temps, le club a détenu le ballon à hauteur de 53 %, mais s'est montré extrêmement efficace : ses joueurs ont cadré 8 tirs vers le but d'Al-Faisaly, contre seulement deux tirs pour l'équipe d'Al-Faisaly, selon le réseau Sofascore.

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Parmi ces tirs, Al-Hilal a créé 4 occasions dangereuses face au but d'Al-Faisaly, dont 3 ont été concrétisées, et le total des buts attendus a atteint 2,16, tandis que le club a réussi à obtenir 5 corners.

Il convient de rappeler que le club a souffert la saison dernière d'un faible rendement offensif dans de nombreux matches, ainsi que du gâchis d'occasions faciles, ce qu'il a su éviter lors de son premier match de la nouvelle saison.

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