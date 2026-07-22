Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a réagi à la polémique en cours concernant l'augmentation du nombre de clubs participant à la Ligue des champions d'Afrique à partir de la nouvelle saison.

Le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Rida, avait adressé ces derniers jours une demande à la Confédération africaine, visant à augmenter le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique et à réserver 3 places aux clubs égyptiens au lieu de deux.

Pour l'Égypte, participeront à la Ligue des champions d'Afrique lors de la nouvelle saison le Zamalek (champion du championnat) et Pyramids (deuxième du classement).

Interrogé lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi sur la possibilité d'augmenter le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique, Motsepe a répondu : « Lorsque nous recevons une demande, nous l'étudions avec les instances supérieures et spécialisées au sein de la CAF. »

Il a ajouté : « Cette décision a été examinée, mais ce type de décisions doit obtenir l'approbation des instances supérieures, qui étudient actuellement ce dossier. »