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Le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique va-t-il augmenter ? Motsepe répond

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Égypte

Après la demande de la Fédération égyptienne

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a réagi à la polémique en cours concernant l'augmentation du nombre de clubs participant à la Ligue des champions d'Afrique à partir de la nouvelle saison.

Le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abou Rida, avait adressé ces derniers jours une demande à la Confédération africaine, visant à augmenter le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique et à réserver 3 places aux clubs égyptiens au lieu de deux.

Pour l'Égypte, participeront à la Ligue des champions d'Afrique lors de la nouvelle saison le Zamalek (champion du championnat) et Pyramids (deuxième du classement).

Interrogé lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi sur la possibilité d'augmenter le nombre de clubs en Ligue des champions d'Afrique, Motsepe a répondu : « Lorsque nous recevons une demande, nous l'étudions avec les instances supérieures et spécialisées au sein de la CAF. »

Il a ajouté : « Cette décision a été examinée, mais ce type de décisions doit obtenir l'approbation des instances supérieures, qui étudient actuellement ce dossier. »

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