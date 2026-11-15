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Les attaquants et les défenseurs de la sélection masculine des États-Unis ont évoqué l’impact transformateur de Mauricio Pochettino après son départ pour Manchester United. Folarin Balogun et Antonee Robinson ont tous deux souligné que le groupe était déterminé à maintenir les exigences élevées instaurées par l’entraîneur argentin.

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Balogun et Robinson évoquent le départ de Pochettino

Alors que Mauricio Pochettino s’apprête à quitter son poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour prendre les rênes de Manchester United, des joueurs expérimentés reviennent sur son immense influence. En plus de deux ans à la tête de l’équipe, l’entraîneur argentin a profondément relevé le niveau d’exigence dans tous les secteurs de U.S. Soccer.

L’attaquant Folarin Balogun et le latéral Antonee Robinson se sont tous deux exprimés avec franchise sur la manière dont les exigences sans compromis de Pochettino ont changé la culture au sein du rassemblement de la sélection nationale.

Folarin Balogun évoque la hausse des exigences

Balogun a souligné que l’arrivée de Pochettino avait apporté une intensité nouvelle, tant aux séances d’entraînement qu’à la préparation des matches. L’attaquant a insisté sur le fait que les joueurs se sentent désormais collectivement responsables de préserver la culture bâtie au cours des deux dernières années.

« Quand on a un grand entraîneur, l’avantage et la chance, c’est qu’on connaît le niveau d’exigence », a fait remarquer Balogun.

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« Poch a incontestablement relevé le niveau d’exigence depuis qu’il est aux commandes. Je pense que vous l’avez vu : l’intensité des entraînements, notre façon d’aborder les matches. »

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Antonee Robinson évoque sa collaboration avec Pochettino

Robinson a abondé dans le même sens, soulignant que les rumeurs liant Pochettino à des postes d’entraîneur dans de grands clubs européens n’avaient jamais perturbé le travail quotidien au sein de la sélection masculine des États-Unis. Le latéral a salué le parcours de Pochettino au plus haut niveau et souligné la chance qu’avait eue le groupe de joueurs de travailler sous sa direction.

« Avoir un entraîneur dont le nom est associé à ce genre de postes signifie que nous avons beaucoup de chance. Nous savons que nous travaillons avec un entraîneur de très haut niveau, mais cela ne semble jamais avoir d’incidence sur notre travail », a expliqué Robinson.

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Maintenir la dynamique en vue du cycle 2030

Alors que le mandat de Pochettino s’achèvera après les prochains quarts de finale de la Ligue des nations de la Concacaf face à Haïti, le groupe reste entièrement concentré sur le maintien de sa dynamique. Balogun et Robinson ont tous deux souligné que les cadres de l’équipe devront prendre la responsabilité de faire vivre cette culture à l’avenir.

Alors que U.S. Soccer se tourne vers le cycle de la Coupe du monde de la FIFA 2030, l’héritage laissé par Pochettino garantit que les États-Unis aborderont la suite avec une mentalité de vainqueur à toute épreuve.