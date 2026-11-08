Le Nigeria entre dans l'histoire, le Maroc envoie un message fort avant la Coupe du monde 2030

Le Maroc a poursuivi le test de ses capacités organisationnelles et de ses infrastructures sportives et logistiques, en accueillant la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, dont les compétitions se sont achevées dans la capitale Rabat par le sacre du Nigeria, vainqueur du titre pour la première fois de son histoire, après sa victoire sur le Japon sur le score de 2-1, lors d'un tournoi qui a constitué une nouvelle étape dans les préparatifs du Royaume en vue d'accueillir la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal.

Le journal espagnol « Sport » a indiqué que l'importance du tournoi ne s'est pas limitée à la compétition sportive, mais a offert au Maroc une occasion supplémentaire de tester ses installations, ses mécanismes d'organisation, la gestion des délégations et les opérations logistiques, dans le cadre du plan de préparation en vue d'accueillir l'événement footballistique mondial en 2030, d'autant que le Royaume a obtenu le droit d'organiser cinq éditions consécutives du tournoi au cours de la période allant de 2025 à 2029.

La finale, disputée samedi à Rabat, a vu la supériorité de la sélection nigériane, qui s'est imposée grâce à deux buts inscrits par Owoeri Bashirat à la 39e minute et Olushola Omejiako à la 47e minute, avant que Fuki Ito ne réduise l'écart pour le Japon à la 80e minute, sans parvenir à égaliser.

Omejiako, auteure du deuxième but, a reçu le prix de la meilleure joueuse du tournoi, tandis que la sélection nigériane est entrée dans l'histoire en devenant la première sélection africaine à remporter une Coupe du monde féminine, tous niveaux confondus.

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Vingt-quatre pays ont participé au tournoi, qui a vu l'organisation de 52 matchs, offrant au Maroc une nouvelle expérience organisationnelle, en tant que premier pays africain à accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, dans le cadre du plan de la Fédération internationale de football visant à organiser le tournoi chaque année dans le Royaume jusqu'en 2029.

Le complexe Mohammed VI au cœur de l'expérience organisationnelle

Le Maroc a adopté un modèle organisationnel fondé sur la concentration des matchs, des installations et des services au sein du complexe Mohammed VI de football, près de Rabat, qui comprend des terrains d'entraînement, des structures d'hébergement, des services médicaux et des espaces dédiés à la préparation des équipes, ce qui a contribué à réduire les déplacements des sélections et à faciliter la gestion des aspects logistiques du tournoi.

La finale devait initialement se tenir au stade Prince Moulay El Hassan, avant que la Fédération internationale de football n'annonce, le 28 octobre, son transfert au complexe Mohammed VI, afin de maintenir la phase finale des compétitions sur un seul site.

Ce modèle reflète l'orientation du Maroc vers la valorisation de ses installations sportives pour accueillir les tournois internationaux, en proposant des structures intégrées qui conjuguent hébergement, entraînement et services médicaux et organisationnels, ce qui renforce sa capacité à recevoir les sélections et les délégations sportives.

Les investissements dans les infrastructures soutiennent les ambitions de 2030

Les préparatifs marocains reposent sur des investissements entamés des années avant que le Royaume n'obtienne l'honneur d'accueillir la Coupe du monde 2030. Le complexe Mohammed VI de football, inauguré en décembre 2019, figure en tête de ces projets, puisqu'il s'étend sur une superficie d'environ 29 hectares et que son coût de construction a atteint près de 90 millions de dollars.

Le système sportif marocain comprend un réseau de stades, de centres d'entraînement, d'hôtels et d'installations médicales et académiques, dans le cadre d'une stratégie visant à développer le football et à renforcer la capacité du pays à accueillir des équipes, des clubs et des tournois internationaux.

Ces investissements coïncident avec la progression des résultats sportifs des sélections marocaines, après que la sélection A a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, devenant ainsi la première sélection africaine à réaliser cet exploit, en plus du sacre de la sélection des jeunes à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2025.

Cinq éditions consécutives en préparation du plus grand examen

L'organisation par le Maroc de cinq éditions consécutives de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, au cours de la période allant de 2025 à 2029, revêt une importance qui dépasse celle d'un tournoi annuel, car elle offre au Royaume une occasion répétée d'évaluer ses capacités et d'améliorer les dispositifs d'hébergement, de transport, de sécurité, d'accueil des délégations, de coordination des installations et de gestion des matchs.

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, a salué à plusieurs reprises les capacités du Maroc à organiser de grands événements sportifs. Il a également félicité le Nigeria pour son sacre historique et a exprimé sa reconnaissance au pays hôte à l'issue de la finale.

L'organisation de la Coupe du monde 2030 représente un défi bien plus important, compte tenu de l'ampleur du public, des sélections et des stades, ainsi que des complexités liées aux déplacements entre les trois pays hôtes. Mais le Maroc continue de mettre à profit les tournois internationaux, en particulier les compétitions des catégories d'âge, pour acquérir de l'expérience et tester l'état de préparation de ses installations et de ses mécanismes de travail.

Ainsi, le sacre du Nigeria n'a pas été la seule étape marquante à la clôture du tournoi : le Maroc en est également ressorti avec de nouveaux acquis organisationnels, qui renforcent ses efforts pour mettre au point ses infrastructures et affiner son expérience avant d'accueillir le Mondial 2030.