Le Néerlandais d’Atalanta reçoit une mauvaise nouvelle et peut partir avec effet immédiat

Mitchel Bakker peut se chercher un nouveau club avec effet immédiat. Le Néerlandais a encore un an de contrat à Atalanta, mais il peut partir librement.

C’est ce qu’annonce le journaliste généralement bien informé Ben Jacobs. Il sait qu’Atalanta considère le latéral de 26 ans comme « superflu » et le club lui a désormais fait savoir qu’il pouvait partir.

L’été dernier, Bakker semblait déjà tout proche d’un transfert, mais il s’est très malheuresement rompu les ligaments croisés. En partie à cause de cela, il n’a disputé que 8 minutes en Serie A cette saison.

Le gaucher a joué pour l’Ajax, le Paris Saint-Germain et le Bayer Leverkusen avant de signer à l’Atalanta en 2023. Il y est encore sous contrat jusqu’à la mi-2027, mais il n’ira pas au bout de celui-ci.

On ne sait pas encore où se situe l’avenir de Bakker. Par le passé, l’international de jeunes des Pays-Bas a été associé au Celtic. En outre, des clubs de Süper Lig turque seraient à l’affût.

Malgré le départ imminent de Bakker, l’Atalanta compte encore un Néerlandais en activité avec Marten de Roon. Le milieu de terrain est désormais devenu le capitaine et une icône du club.