Le NEC a écarté l’Olympiakos au terme d’un match retour étouffant. Les visiteurs grecs ont pris l’avantage en seconde période, mais un but de Bryan Linssen a arraché la prolongation, après le 0-0 de la semaine dernière. Face à l’Olympiakos réduit à dix, le NEC a finalement eu le dernier mot grâce à un but d’Emre Mor : 2-1. Les Nijmégois peuvent désormais se tourner vers le dernier obstacle sur la route de la Ligue des champions : les barrages face à Bodø/Glimt.

Dick Schreuder avait opté pour une composition encore plus offensive que d’habitude, avec Noé Lebreton comme milieu axial aux côtés de Darko Nejasmic. Dusan Tadic était en outre titularisé, tout comme Philippe Sandler, qui n’avait même pas encore participé à l’entraînement collectif cette semaine.

Le NEC a bien entamé la rencontre et s’est montré dangereux à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son capitaine Tjaronn Chery. Après dix minutes, l’une de ses tentatives a fini sur la base du poteau après une déviation du gardien Balsa Popovic. Les Nijmégois ont ensuite subi deux coups durs coup sur coup.

Sami Ouaissa semblait s’être fait une blessure musculaire et a dû être remplacé par Emre Mor. Ce changement a toutefois pris près de trois minutes de retard, à cause d’une boucle d’oreille coincée chez Mor. Cinq minutes plus tard, Sandler a lui aussi dû quitter la partie : il a été remplacé par Brayann Pereira. Gonzalo Crettaz a par ailleurs maintenu l’équipe à domicile à flot grâce à une excellente intervention devant Gelson Martins, parti seul au but.

Au retour des vestiaires, le NEC a immédiatement reçu un coup énorme. Gustavo Sa s’est facilement défait de Lebreton, a adressé le ballon devant le but, et après être passé par les mains de Crettaz, le ballon est arrivé dans les pieds d’Ayoub El Kaabi. L’attaquant a tout de suite frappé avec un réalisme fatal : 0-1.

Le NEC a eu besoin d’un moment pour digérer ce but encaissé, avant de repartir à l’attaque. Le danger est venu de Mor et Bryan Linssen, mais le gardien Popovic a pris de plus en plus d’ampleur dans le match. Jusqu’à cette 70e minute, quand l’égalisation amplement méritée est enfin tombée : Tadic s’est projeté à toute vitesse, a combiné avec Clement Bischoff et a parfaitement servi Linssen. L’attaquant a ensuite magnifiquement glissé le ballon au fond : 1-1.

Explosion de joie à De Goffert, avant une fin de match sous haute tension. Cette joie a encore grandi à dix minutes de la fin, quand Kostas Fortounis a été expulsé après un tacle appuyé sur Nejasmic. Longtemps, tout a semblé se diriger vers une prolongation, et le but du remplaçant Kaj Sierhuis n’y a rien changé. Mor était en effet en position de hors-jeu au début de l’action, ce qui a entraîné l’annulation du but.

En prolongation, l’ancien grand espoir allait réparer son erreur. Le ballon est revenu très heureusement, via Sierhuis, dans les pieds de Mor, qui n’a pas hésité et a inscrit le 2-1. Le NEC se qualifie ainsi pour les barrages de la Ligue des champions. Si le club y écarte Bodø/Glimt, le football de Ligue des champions arrivera définitivement à Nimègue.