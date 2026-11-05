NEC a signé jeudi sa deuxième victoire consécutive en Ligue Europa. Malgré un mauvais départ face à l’Omonia Nicosie, l’équipe de l’entraîneur Dick Schreuder a pris le dessus sur les Chypriotes (3-1). Après l’égalisation de Brian Linssen, Clement Bischof puis, de nouveau, Linssen ont fait la différence. NEC compte désormais sept points en quatre matches et s’est placé dans une excellente position pour atteindre au moins les barrages.

NEC a vécu une première période plutôt catastrophique. L’équipe de Nimègue a été mise en difficulté par l’Omonia, qui a régulièrement réussi à construire des attaques dangereuses. NEC a en outre subi un coup dur avec la sortie sur blessure de Perr Schuurs, remplacé par Willum Willumsson. Darko Nejasmic a reculé d’un cran.

L’ouverture du score de l’Omonia au milieu de la première période n’avait donc rien d’immérité. Panagiotis Andreou a servi Loïs Diony, à qui la défense de NEC a laissé trop de temps et d’espace. L’attaquant a envoyé le ballon dans le petit filet opposé, hors de portée du gardien Gonzalo Crettaz : 0-1.

Contraint de courir après le score, NEC s’est procuré sa meilleure occasion de la première période peu avant la demi-heure de jeu. Tjaronn Chery a lancé Willumsson dans la course. Son centre a échappé à plusieurs coéquipiers avant de parvenir à Ayodele Thomas. L’ailier de 19 ans a conclu l’action d’une frappe sur la barre transversale.

Après la pause, NEC a de nouveau connu un début de période difficile. Il a fallu la vitesse de Thomas pour empêcher l’Omonia de porter rapidement le score à 0-2 en contre-attaque. À peine une minute plus tard, Linssen a égalisé à l’autre bout du terrain. Le vétéran a repris un corner de Chery d’une tête en arrière au premier poteau : 1-1.

NEC a joué avec nettement plus d’énergie qu’avant la pause et a senti qu’il pouvait faire la différence. Schreuder a notamment fait entrer Dusan Tadic, remis d’une blessure, et ce choix s’est révélé excellent. Le gardien Thomas Kaminski a partiellement repoussé une frappe piégeuse du Serbe, mais n’a rien pu faire sur la reprise de Bischoff.

Mis en confiance, les joueurs de Nimègue ont continué à pousser et ont porté le score à 3-1 quelques instants après le 2-1. Lancé dans la course par une superbe passe de Tadic, Linssen a marqué d’une frappe qui a touché l’intérieur du poteau. En fin de match, la barre transversale a empêché Tadic de porter le score à 4-1.