Le NEC s’est brillamment remis de son faux départ en championnat contre Telstar. Les joueurs de Nimègue ont remporté, lors de la deuxième journée de l’Eredivisie sponsorisée par la VriendenLoterij, une victoire 1-4 sur la pelouse de Willem II. L’équipe de Dick Schreuder a mal entamé la rencontre, mais après le but de l’ouverture du score d’Adam Tahaui à la 45e+2, elle a rapidement pris le large face aux Tilburgers.

Dans la phase d’ouverture, il n’était encore guère question d’une domination nîmoise. Willem II s’est montré dangereux après cinq minutes par l’intermédiaire de Nathan Tjoe-A-On, mais Uriël van Aalst n’a pas su conclure l’attaque par un tir.

Le NEC a longtemps eu le ballon, sans parvenir pendant une longue période à percer la défense de Tilburg. Ce n’est qu’après 35 minutes que l’équipe de Dick Schreuder a cadré sa première tentative, lorsque Tahaui a tiré droit dans les bras du gardien Karst de Leeuw, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Jaden Slory a mis à l’épreuve le gardien Robin Crettaz.

Juste avant la pause, le NEC a tout de même pris l’avantage. Tahaui a marqué de la tête au second poteau dans la deuxième minute du temps additionnel et, bien que Willem II ait affirmé que le débutant avait poussé avant son but, la réalisation a été validée après vérification du VAR.

Au retour des vestiaires, le NEC a immédiatement haussé le ton et Bryan Linssen s’est presque aussitôt procuré une énorme occasion, mais l’attaquant a placé sa tête au-dessus. Willem II a ensuite eu, par l’intermédiaire de Slory, l’opportunité d’égaliser, mais sa tentative a été détournée en corner via Darko Nejašmic.

Peu après, le NEC a bel et bien frappé et Tjaronn Chery a porté le score à 0-2. Après un moment malheureux dans la défense de Tilburg, le ballon est arrivé dans ses pieds, avant que le vétéran n’élimine De Leeuw et ne conclue facilement dans le but vide.

La résistance de Willem II était alors brisée et, à la 65e minute, Linssen a mis fin à toute incertitude. L’attaquant a récupéré le ballon après un cafouillage et a frappé fort pour marquer, avant que le remplaçant Kaj Sierhuis ne fasse également 0-4 deux minutes plus tard sur une passe de Chery. Le remplaçant a repris le ballon de volée avec superbe pour le mettre au fond.

Willem II a réduit l’écart en fin de match par l’intermédiaire du remplaçant Thomas Verheydt, mais son but est arrivé bien trop tard pour mettre encore le NEC en difficulté. Pour l’attaquant de 34 ans, qui possède un riche passé en Keuken Kampioen Divisie, il s’agissait d’un but pour ses débuts en Eredivisie.

L’équipe à domicile a encore touché le poteau par l’intermédiaire de Van Aelst, mais cela en est resté là dans le Brabant-Septentrional. Le NEC décroche ainsi sa première victoire de la saison en Eredivisie et efface la douloureuse défaite 1-2 contre Telstar lors de la première journée. Pour Willem II, le bilan est amer après deux lourdes défaites consécutives.