Le NEC s'est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions lors de la dernière journée

Dimanche, le NEC s’est facilement imposé 2-1 contre des Go Ahead Eagles en manque de forme. Grâce à ce succès, le finaliste malheureux de la Coupe s’empare de la troisième place et valide son billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Le FC Twente, qui occupait cette position avant la dernière journée, a en effet été battu 5-1 sur la pelouse du champion, le PSV.

Dès l’entame, au stade De Goffert, Sami Ouaissa a averti les visiteurs par une première incursion dangereuse dès la 4e minute. Le break est intervenu quelques instants plus tard : sur corner, Noé Lebreton a ouvert le score d’une tête à bout portant, offrant virtuellement la 3e place à son équipe.

Les Néerlandais ont poursuivi leur pression : Bryan Linssen a trouvé la barre transversale à bout portant. Le public de Nimègue a finalement exulté lorsque Lebreton, après avoir déjà touché le poteau droit, a repris du gauche dans le petit filet à la 26^e minute. Les Eagles, dominés dans tous les secteurs, n’ont jamais semblé en mesure de revenir.

Les Deventriens espéraient mieux figurer après la pause, mais ce sont bien les Néerlandais qui repartaient à l’assaut. Malgré la domination locale, le score était de 2-1 après 55 minutes. Søren Tengstedt réduisait le score d’une frappe limpide sur rebond, offrant un bref espoir aux supporters visiteurs.

Les Néerlandais ont alors redoublé d’efforts : Tjaronn Chery a tenté sa chance depuis l’angle de la surface, mais Jari De Busser a repoussé le danger. Dans la foulée, Lebreton a frôlé le hat-trick, sa frappe heurtant la barre transversale. La victoire n’était pas encore acquise pour les locaux.

Dans les dernières minutes, la tension était palpable chez NEC après que Julian Dirksen eut stoppé de manière flagrante Koki Ogawa, qui s'était échappé. Le défenseur de Go Ahead n'a écopé que d'un carton jaune. Melvin Boel a eu la sagesse de remplacer Dirksen peu après. Le score n'a plus évolué, ce qui permet à NEC de garder bien vivant son rêve de Ligue des champions.